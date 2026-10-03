Gần 100 người cao tuổi, trẻ em được khám bệnh miễn phí, nhận quà

Nhằm đẩy mạnh trách nhiệm xã hội đối với những hoàn cảnh đặc biệt là người cao tuổi neo đơn, khuyết tật, trẻ em không có người thân bên cạnh đang được chăm sóc, nuôi dưỡng tại Trung tâm Bảo trợ xã hội và Công tác Bảo trợ xã hội Khánh Hòa, các y, bác sĩ của Trung tâm Huyết học - Truyền máu Khánh Hòa (thuộc Sở Y tế Khánh Hòa) đến tận nơi khám sàng lọc và làm một số xét nghiệm.

Ông Nguyễn Duy Long - Giám đốc Trung tâm Huyết học - Truyền máu Khánh Hòa cho biết, ngày 3/10, có tổng cộng 92 người (gồm 48 trẻ em, còn lại là người cao tuổi và khuyết tật) ở Trung tâm Bảo trợ xã hội và Công tác Bảo trợ xã hội Khánh Hòa được khám bệnh, xét nghiệm miễn phí.

Cụ thể, Trung tâm Huyết học - Truyền máu Khánh Hòa khám sàng lọc, xét nghiệm miễn phí bệnh liên quan huyết học như tan máu bẩm sinh (thalassemia), thiếu máu thiếu sắt cho 48 trẻ em. Khám bệnh lý nội khoa và xét nghiệm miễn phí huyết học, đường, mỡ máu, chức năng gan... cho người cao tuổi, khuyết tật.

Ông Nguyễn Duy Long (bên phải) cho biết, ban tổ chức chương trình mời mạnh thường quân mang quà đến để tặng trẻ em và người già đi khám bệnh, xét nghiệm miễn phí. Ảnh: D.Long.

Đồng thời, phối hợp với Bệnh viện Phổi Khánh Hòa chụp X-quang phổi, xét nghiệm đờm và tầm soát bệnh lao miễn phí cho người cao tuổi, khuyết tật và trẻ em tại Trung tâm Bảo trợ xã hội và Công tác Bảo trợ xã hội Khánh Hòa.

Các cụ già neo đơn được khám và làm nhiều xét nghiệm miễn phí. Ảnh: D. Long.

Sau khi khám bệnh, xét nghiệm miễn phí, các cụ già và trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt được tặng những phần quà ý nghĩa. Ảnh: D. Long.

Sau quá trình khám, xét nghiệm, nếu phát hiện trường hợp nào có bệnh lý bất thường sẽ được chuyển đến các cơ sở y tế điều trị theo phân tuyến bảo hiểm y tế, từ đó góp phần chăm lo tốt hơn cho sức khỏe của những người yếu thế.

Ông Nguyễn Duy Long cho biết thêm, với tinh thần tương thân, tương ái, Trung tâm Huyết học - Truyền máu Khánh Hòa còn mời thêm mạnh thường quân đến tặng quà cho trẻ em, người cao tuổi, người khuyết tật đi khám sàng lọc và xét nghiệm miễn phí. Cụ thể, mỗi người được nhận một phần quà trị giá 350.000 đồng (100.000 đồng tiền mặt và nhu yếu phẩm, đồ dùng thiết yếu).