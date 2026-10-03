Nâng cao khả năng chống chịu cho cộng đồng sau thiên tai

Bàn giao ngôi nhà có khả năng chống chịu thiên tai cho bà Hoàng Thị Liên ở xã Đồng Hỷ, Thái Nguyên. (Ảnh: UNDP)

Trong khuôn khổ chuyến công tác, bà Naomi Cook, Tham tán Phát triển Đại sứ quán Australia tại Việt Nam và bà Francesca Nardini, Phó Trưởng Đại diện Thường trú UNDP tại Việt Nam đã tham dự lễ khánh thành ngôi nhà có khả năng chống chịu thiên tai của bà Hoàng Thị Liên tại xã Đồng Hỷ.

Ngôi nhà được xây dựng với sự hỗ trợ của Chính phủ Australia trong chương trình hợp tác với UNDP nhằm hỗ trợ các hộ nghèo, dễ bị tổn thương phục hồi sau các đợt lũ lụt, sạt lở nghiêm trọng năm 2025, đồng thời nâng cao khả năng chống chịu trước thiên tai trong tương lai.

Năm 2025, do ảnh hưởng của thiên tai đã khiến hơn 200.000 ngôi nhà tại Thái Nguyên bị ngập, tổng thiệt hại trên địa bàn tỉnh ước khoảng 4.300 tỷ đồng.

Ngôi nhà của bà Hoàng Thị Liên, 76 tuổi, bị hư hại hoàn toàn khi nước lũ dâng khoảng 1,5m. Tháng 5/2026, theo chương trình hỗ trợ, ngôi nhà có khả năng chống chịu thiên tai cho gia đình bà Liên bắt đầu được xây dựng. Sau 5 tháng, ngôi nhà đã hoàn thành, bảo đảm điều kiện sinh hoạt an toàn hơn và tăng khả năng phòng tránh nguy cơ ngập lụt.

Đây là một trong 20 ngôi nhà an toàn trước thiên tai được xây mới và 100 ngôi nhà được sửa chữa trong khuôn khổ hợp tác Australia-UNDP.

Cùng với đó, 1.340 hộ gia đình đã nhận hỗ trợ bằng tiền mặt; 4 công trình hạ tầng cộng đồng được xây dựng và các hoạt động hỗ trợ 10 hợp tác xã địa phương đang được triển khai.

Tại xóm Bến Đò, phường Linh Sơn, đoàn cũng đã đến thăm tuyến đường cộng đồng dài 300m vừa được xây dựng, phục vụ khoảng 200 hộ dân và tạo điều kiện tiếp cận gần 3ha đất sản xuất nông nghiệp. Quá trình khôi phục các công trình công ích cũng tạo thêm việc làm cho người dân bị ảnh hưởng bởi thiên tai, trong đó có phụ nữ.

Khánh thành tuyến đường phục vụ người dân trong sản xuất nông nghiệp. (Ảnh: UNDP)

Đoàn cũng làm việc với Đội xung kích phòng, chống thiên tai phường Linh Sơn, tìm hiểu hiệu quả của các hoạt động tập huấn, trang thiết bị phục vụ công tác sẵn sàng và ứng phó khẩn cấp tại cơ sở.

Bà Naomi Cook cho biết, Australia sẽ tiếp tục phối hợp Việt Nam và UNDP hỗ trợ các gia đình bị ảnh hưởng bởi lũ lụt năm 2025, từ xây dựng nhà ở an toàn, khôi phục sinh kế đến nâng cao năng lực ứng phó tại địa phương.

Phó Trưởng Đại diện Thường trú UNDP tại Việt Nam Francesca Nardini nhấn mạnh, phục hồi theo hướng tăng cường khả năng chống chịu không chỉ là xây dựng lại những gì đã mất mà còn là cơ hội giảm thiểu rủi ro trong tương lai và nâng cao năng lực của cộng đồng.

Ông Nguyễn Trường Sơn, Phó Cục trưởng Cục Quản lý đê điều và Phòng, chống thiên tai cho rằng, kinh nghiệm tại Thái Nguyên cho thấy cần gắn kết chặt chẽ giữa phòng ngừa, ứng phó và khắc phục hậu quả thiên tai. Việc phục hồi nhà ở, sinh kế và hạ tầng thiết yếu cần được triển khai song song với nâng cao năng lực sẵn sàng, ứng phó tại địa phương, đồng thời đặt nhu cầu và sự tham gia của cộng đồng vào vị trí trung tâm.