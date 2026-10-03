Latvia bầu cử Quốc hội

Thủ tướng Latvia Andris Kulbergs và liên minh trung dung Liên danh Thống nhất được dự báo sẽ giành số ghế lớn nhất.

Các điểm bầu cử trên khắp Latvia mở cửa từ 8h00 theo giờ địa phương, kéo dài đến 20h00 cùng ngày. Có tổng cộng 14 đảng phái và liên minh chính trị tham gia cuộc bầu cử lần này. Theo Ủy ban Bầu cử Trung ương Latvia, tổng cộng 933 điểm bầu cử đã được thiết lập trên cả nước và 88 điểm bầu cử ở nước ngoài.

Các lực lượng chính trị lớn tham gia cuộc bầu cử bao gồm liên minh cầm quyền hiện tại của chính phủ gồm đảng Liên danh Thống nhất, đảng Thống nhất mới, đảng Liên minh Dân tộc, cùng đảng Liên minh Xanh và Nông dân. Ngoài ra, các đảng phái và liên minh chính trị như đảng Những người cấp tiến, đảng Latvia Trên hết, đảng Vì sự ổn định, đảng Trung tâm Hòa hợp và đảng Bảo thủ mới cũng tham gia tranh cử.

Theo hệ thống bầu cử của Latvia, 100 ghế trong Quốc hội được phân bổ theo phương thức đại diện tỷ lệ. Bên cạnh đó, mỗi đảng phái hoặc liên minh chính trị phải giành được tối thiểu 5% số phiếu bầu mới có ghế trong Quốc hội.

Theo hiến pháp Latvia, sau khi Quốc hội mới được thành lập, tổng thống sẽ tiến hành tham vấn với các lực lượng chính trị giành ghế tại Quốc hội và đề nghị ứng cử viên thủ tướng đứng ra thành lập chính phủ mới. Chính phủ mới phải được thông qua trong cuộc bỏ phiếu tín nhiệm tại Quốc hội trước khi chính thức tiếp quản nhiệm vụ.

Thủ tướng Latvia Andris Kulbergs và liên minh trung dung Liên danh Thống nhất được dự báo sẽ giành số ghế lớn nhất. Tuy nhiên, liên minh này được dự báo khó giành đủ đa số để tự thành lập chính phủ và nhiều khả năng sẽ cần tiếp tục tìm kiếm đối tác liên minh.

(theo Tân Hoa xã)