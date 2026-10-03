Chi phí cắt amidan có được bảo hiểm y tế thanh toán không?

Bảo hiểm y tế có chi trả chi phí cắt amidan không?

Đây là câu hỏi được rất nhiều người quan tâm khi đối mặt với quyết định phẫu thuật amidan. Theo quy định của Luật Bảo hiểm y tế Việt Nam hiện hành, phẫu thuật cắt amidan là một trong những dịch vụ y tế được quỹ bảo hiểm y tế chi trả. Tuy nhiên, việc chi trả này không phải là tuyệt đối mà phụ thuộc vào một số điều kiện và quy định cụ thể.

Để được bảo hiểm y tế chi trả, việc cắt amidan phải được bác sĩ chuyên khoa chỉ định là cần thiết về mặt y tế, tức là có bệnh lý rõ ràng và phẫu thuật là phương pháp điều trị hiệu quả. Các trường hợp cắt amidan theo yêu cầu cá nhân mà không có chỉ định y tế sẽ không được BHYT chi trả.

Điều kiện để được hưởng BHYT khi cắt amidan

Để được BHYT chi trả khi cắt amidan, người bệnh cần đáp ứng một số điều kiện cơ bản sau:

- Có thẻ BHYT còn hiệu lực sử dụng theo quy định ghi trên thẻ

- Khám chữa bệnh đúng tuyến hoặc có giấy chuyển tuyến hợp lệ

- Dịch vụ cắt amidan nằm trong danh mục được BHYT chi trả

- Người bệnh thực hiện cắt amidan tại các cơ sở y tế, bệnh viện có chấp nhận thanh toán bảo hiểm y tế.

Mức hưởng bảo hiểm y tế khi cắt amidan theo từng đối tượng

Mức hưởng bảo hiểm y tế khi cắt amidan sẽ khác nhau tùy thuộc vào đối tượng tham gia BHYT và tình hình khám chữa bệnh của người bệnh. Các mức hưởng phổ biến bao gồm:

- 100%: Các đối tượng như người có công với cách mạng, cựu chiến binh, trẻ em dưới 6 tuổi, người thuộc diện hưởng trợ cấp bảo trợ xã hội hằng tháng, người nghèo, người dân tộc thiểu số đang sinh sống tại vùng có điều kiện kinh tế - xã hội khó khăn, đặc biệt khó khăn, người đang sinh sống tại xã đảo, huyện đảo.

- 95%: Người hưởng lương hưu, trợ cấp mất sức lao động hằng tháng, thân nhân người có công với cách mạng (trừ các đối tượng được hưởng 100%), người thuộc hộ gia đình cận nghèo.

- 80%: Các đối tượng còn lại, bao gồm phần lớn người lao động, học sinh, sinh viên và các đối tượng khác.

Các mức hưởng này được áp dụng cho phần chi phí thuộc phạm vi chi trả của BHYT và theo đúng quy định về tuyến chuyên môn kỹ thuật.

Ngoài ra, khi người bệnh đi khám chữa bệnh không đúng tuyến vẫn có thể được BHYT chi trả một phần chi phí, nhưng mức hưởng sẽ thấp hơn nhiều so với đúng tuyến.