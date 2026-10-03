Đường và cầu vượt đường sắt trung tâm Đồng Hới tăng tốc về đích

Đối với thi công xây lắp phần cầu, nhà thầu đã cơ bản hoàn thành hạng mục cầu, đang thi công đường dẫn lên cầu, hoàn thiện móng cấp phối để thảm bê tông nhựa. Ảnh: Thanh Thuỷ-TTXVN

Từng chậm trễ trong thời gian dài do vướng mắc về mặt bằng, dự án đường và cầu vượt đường sắt trung tâm Đồng Hới, tỉnh Quảng Trị đến nay đã đạt khoảng 84% khối lượng xây lắp. Sau khi cơ bản tháo gỡ các điểm nghẽn về giải phóng mặt bằng, chủ đầu tư yêu cầu các nhà thầu tranh thủ thời tiết thuận lợi, tăng ca, tăng kíp, đẩy nhanh tiến độ, phấn đấu hoàn thành và đưa công trình vào sử dụng trong tháng 12/2026.

Theo Sở Xây dựng tỉnh Quảng Trị, công trình được khởi công từ tháng 10/2022, với thời gian hoàn thành dự kiến 36 tháng. Tổng chiều dài toàn tuyến và cầu là 1,15 km, trong đó có 96 hộ bị ảnh hưởng trong phạm vi giải phóng mặt bằng tại phường Đồng Hới và phường Đồng Thuận.

Trong quá trình thực hiện, dự án liên tục chậm trễ do liên quan đến công tác giải phóng mặt bằng. Tình trạng này kéo dài khiến công trình có thời điểm phải tạm dừng thi công, ảnh hưởng đến tiến độ chung của dự án.

Tuy nhiên, với sự nỗ lực chung của các đơn vị liên quan, những khó khăn, vướng mắc từng bước được tháo gỡ, tạo điều kiện đẩy nhanh tiến độ thực hiện và giải ngân vốn của dự án. Đến nay, phạm vi thực hiện dự án trên địa bàn phường Đồng Hới đã được bàn giao 100% mặt bằng.

Tại phường Đồng Thuận, đối với một trường hợp còn lại nằm trong phạm vi bán kính cong mở rộng nút giao cuối tuyến, ngày 30/9/2026, UBND phường Đồng Thuận đã phê duyệt phương án bồi thường, hỗ trợ và đang thực hiện các thủ tục để chi trả tiền. Hộ gia đình này cũng đang thực hiện tháo dỡ, di dời tài sản để bàn giao mặt bằng.

Phường Đồng Hới đã bàn giao mặt bằng 100% trên toàn bộ phạm vi. Ảnh: Thanh Thuỷ-TTXVN

Bên cạnh đó, dự án đã giải ngân 167/193,5 tỷ đồng, đạt trên 86% kế hoạch vốn. Phấn đấu đến ngày 15/10, tỷ lệ giải ngân đạt 55%; đến ngày 30/10 đạt 65% và hoàn thành giải ngân toàn bộ kế hoạch vốn được giao trước ngày 31/1/2027.

Đối với hạng mục cầu, nhà thầu đã cơ bản hoàn thành phần xây lắp. Hiện, đơn vị đang tập trung nhân lực, phương tiện thi công đường dẫn lên cầu, hoàn thiện móng cấp phối để thảm bê tông nhựa. Riêng phần xây lắp đường, nhà thầu cơ bản hoàn thành hệ thống cống thoát nước dọc, thoát nước ngang và hệ thống nước thải; đồng thời tập trung hoàn thiện móng cấp phối để triển khai thảm bê tông nhựa. Đến nay, giá trị khối lượng xây lắp đã thực hiện đạt khoảng 79 tỷ đồng, tương đương 84%.

Phó Giám đốc Sở Xây dựng tỉnh Quảng Trị Vũ Anh Minh cho biết: Hiện các vướng mắc về mặt bằng cơ bản được tháo gỡ, tạo điều kiện để các nhà thầu đẩy nhanh thi công. Sở yêu cầu các đơn vị tranh thủ thời tiết thuận lợi, tăng ca, tăng kíp, tập trung nhân lực, máy móc để hoàn thiện các hạng mục còn lại, phấn đấu đưa công trình vào sử dụng trong quý IV/2026.

Việc đẩy nhanh tiến độ, sớm hoàn thành và đưa công trình vào sử dụng được kỳ vọng góp phần giải quyết điểm nghẽn giao thông, từng bước hoàn thiện hệ thống hạ tầng và tạo diện mạo mới cho khu vực trung tâm Đồng Hới.