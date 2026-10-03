Khai mạc Giải bóng đá chào mừng 30 năm Ngày truyền thống ngành chứng khoán

Các đại biểu tham dự khai mạc giải đấu. (Ảnh: VŨ TRÀ)

Dự lễ khai mạc có đồng chí Vũ Thị Chân Phương, Chủ tịch Ủy ban Chứng khoán Nhà nước; đại diện lãnh đạo Ủy ban Chứng khoán Nhà nước, các đơn vị thuộc Bộ Tài chính và các tổ chức trong ngành chứng khoán; ông Cho Sung Woo, Trưởng đại diện Văn phòng đại diện cơ quan giám sát tài chính Hàn Quốc tại Hà Nội. Đặc biệt, sự hiện diện của ông Park Hang-seo, nguyên Huấn luyện viên trưởng Đội tuyển bóng đá quốc gia Việt Nam, góp phần tạo không khí sôi nổi cho giải đấu.

Phát biểu khai mạc, Chủ tịch Ủy ban Chứng khoán Nhà nước Vũ Thị Chân Phương nhấn mạnh, trải qua 30 năm xây dựng và phát triển, từ những ngày đầu hình thành thị trường, ngành chứng khoán Việt Nam đã từng bước trưởng thành, đạt nhiều dấu mốc quan trọng. Những kết quả đó là thành quả đóng góp của nhiều thế hệ cán bộ, công chức, người lao động trong ngành, với sự đồng hành của các thành viên thị trường và cơ quan, đơn vị liên quan.

Bà Vũ Thị Chân Phương, Chủ tịch Ủy ban Chứng khoán Nhà nước phát biểu khai mạc giải bóng đá. (Ảnh: VŨ TRÀ)

Theo đồng chí Vũ Thị Chân Phương, bên cạnh nhiệm vụ chuyên môn, các hoạt động giao lưu văn hóa, thể thao có ý nghĩa thiết thực trong việc tăng cường sự gắn kết giữa các đơn vị. Giải bóng đá là dịp để cán bộ, người lao động gặp gỡ, giao lưu, thúc đẩy tinh thần đoàn kết, tạo khí thế phấn khởi hướng tới kỷ niệm 30 năm Ngày truyền thống ngành chứng khoán Việt Nam.

Chủ tịch Ủy ban Chứng khoán Nhà nước đề nghị các đội bóng phát huy tinh thần đoàn kết, thi đấu trung thực, cao thượng, tôn trọng đối thủ, bảo đảm an toàn và cống hiến những trận đấu hấp dẫn. Đồng thời, mong muốn các cổ động viên cổ vũ văn minh, nhiệt tình, góp phần xây dựng hình ảnh đẹp của giải đấu.

Phát biểu tại buổi lễ, ông Park Hang-seo, nguyên Huấn luyện viên trưởng Đội tuyển bóng đá quốc gia Việt Nam bày tỏ vui mừng, vinh dự khi tham dự sự kiện; gửi lời chúc mừng tới Ủy ban Chứng khoán Nhà nước, các đơn vị trong ngành và 24 đội bóng tham gia. Ông mong muốn các cầu thủ thi đấu hết mình, đề cao tinh thần đồng đội, fair-play và mang đến những trận cầu hấp dẫn.

Ông Park Hang-seo cũng chia sẻ tình cảm, sự quan tâm đối với Việt Nam, đồng thời bày tỏ mong muốn ngày càng có nhiều doanh nghiệp Hàn Quốc quan tâm, tìm hiểu và đầu tư tại Việt Nam, góp phần thúc đẩy hợp tác, giao lưu giữa hai nước.

Đội bóng Ủy ban Chứng khoán Nhà nước và đội bóng Tổng công ty Lưu ký và Bù trừ chứng khoán Việt Nam (VSDC) đá trận khai mạc giải đấu. (Ảnh VŨ TRÀ)

Tại lễ khai mạc, lãnh đạo trao tặng kỷ niệm chương 30 năm ngành chứng khoán cho ông Park Hang-seo; đồng thời trao kỷ niệm chương và cờ lưu niệm cho 24 đội bóng tham dự giải.

Ngay sau lễ khai mạc, trận đấu mở màn giữa đội bóng Ủy ban Chứng khoán Nhà nước và đội bóng Tổng công ty Lưu ký và Bù trừ chứng khoán Việt Nam (VSDC) diễn ra trong không khí sôi nổi, hào hứng. Hai đội đã thể hiện tinh thần thể thao nhiệt huyết, đoàn kết, cống hiến những pha bóng hấp dẫn, tạo khởi đầu cho mùa giải.

Giải bóng đá là một trong những hoạt động thiết thực hướng tới kỷ niệm 30 năm Ngày truyền thống ngành chứng khoán Việt Nam, góp phần đẩy mạnh phong trào rèn luyện thể dục, thể thao, tăng cường giao lưu, gắn kết giữa các đơn vị, xây dựng môi trường làm việc đoàn kết, năng động trong toàn ngành.