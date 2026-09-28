Mức phụ cấp đặc thù đối với cán bộ, chiến sĩ Công an từ 1/12

Cụ thể, theo Nghị định số 370/2026/NĐ-CP, đối với cán bộ, chiến sĩ Công an cấp xã, mức phụ cấp đặc thù cao nhất là 25%, áp dụng đối với điều tra viên và cán bộ, chiến sĩ thực hiện nhiệm vụ trinh sát phòng, chống tội phạm về trật tự xã hội; trinh sát an ninh; cảnh sát khu vực.

Mức 20% áp dụng đối với cán bộ điều tra và cán bộ, chiến sĩ làm nhiệm vụ cảnh sát giao thông, trật tự; kỹ thuật hình sự; thi hành án hình sự và tái hòa nhập cộng đồng.

Mức 15% áp dụng đối với cán bộ, chiến sĩ thực hiện các công việc khác theo chức năng, nhiệm vụ của Công an cấp xã, trừ các trường hợp thuộc hai nhóm nêu trên.

Đối với lực lượng cảnh sát 113 và cảnh sát trật tự, cán bộ, chiến sĩ làm nhiệm vụ cảnh sát 113 được hưởng mức phụ cấp đặc thù 25%.

Cán bộ, chiến sĩ làm nhiệm vụ cảnh sát trật tự được hưởng mức 20%.

Tham gia cứu nạn, cứu hộ ở nước ngoài được hưởng phụ cấp 45%

Mức phụ cấp đặc thù cao nhất 45% được áp dụng đối với cán bộ, chiến sĩ tham gia hoạt động khắc phục hậu quả thiên tai, tìm kiếm, cứu nạn, cứu hộ ở nước ngoài.

Cán bộ, chiến sĩ thực hiện nhiệm vụ đấu tranh, bảo vệ nhân quyền được hưởng mức phụ cấp 15%.

Đối với lực lượng cảnh sát phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ, cán bộ, chiến sĩ trực tiếp làm nhiệm vụ chữa cháy, cứu nạn, cứu hộ được hưởng phụ cấp đặc thù 40%.

Mức 25% áp dụng đối với cán bộ, chiến sĩ điều khiển, vận hành phương tiện chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ; khám nghiệm hiện trường vụ cháy; điều tra, giải quyết vụ cháy; huấn luyện chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ.

Mức 15% áp dụng đối với cán bộ, chiến sĩ làm nhiệm vụ xử lý thông tin nghiệp vụ; tham mưu xây dựng phương án, kế hoạch, bố trí lực lượng, phương tiện; tổng hợp, phân tích, đánh giá, đề xuất giải pháp; sơ kết, tổng kết chuyên đề; kiểm tra, hướng dẫn thực hiện các chủ trương, mệnh lệnh, kế hoạch về phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ.

Đối với lực lượng cảnh sát giao thông, mức phụ cấp 25% áp dụng đối với cán bộ, chiến sĩ làm nhiệm vụ trinh sát phòng ngừa, đấu tranh phòng, chống tội phạm trên đường bộ, đường sắt, đường thủy; tuần tra, kiểm tra, kiểm soát trật tự, an toàn giao thông.

Mức 20% áp dụng đối với cán bộ, chiến sĩ thực hiện nhiệm vụ chỉ huy, điều khiển giao thông; dẫn đoàn; điều khiển xe cơ giới, tàu, xuồng tuần tra; điều tra, giải quyết tai nạn giao thông; kiểm soát, giám sát trật tự, an toàn giao thông và chỉ huy giao thông trên môi trường điện tử.

Mức 15% áp dụng đối với cán bộ, chiến sĩ xử lý thông tin nghiệp vụ; tham mưu xây dựng phương án, kế hoạch, lực lượng, phương tiện, biện pháp bảo đảm trật tự, an toàn giao thông; tổng hợp, phân tích, đánh giá, đề xuất giải pháp; kiểm tra, hướng dẫn thực hiện các kế hoạch, biện pháp công tác.

Đối với lực lượng an ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao, mức phụ cấp cao nhất 35% áp dụng đối với cán bộ, chiến sĩ làm nhiệm vụ trinh sát an ninh mạng và đấu tranh phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao.

Mức 25% áp dụng đối với cán bộ, chiến sĩ bảo đảm an ninh mạng, an toàn thông tin mạng; huấn luyện nghiệp vụ về an ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao.

Cán bộ, chiến sĩ nghiên cứu ứng dụng, phát triển khoa học, công nghệ, chuyển đổi số phục vụ bảo đảm an ninh mạng và đấu tranh với tội phạm trên không gian mạng được hưởng mức 20%.

Mức 15% áp dụng đối với các nhiệm vụ xử lý thông tin nghiệp vụ; tham mưu xây dựng phương án, kế hoạch, lực lượng, phương tiện nghiệp vụ; tổng hợp, phân tích, đánh giá, đề xuất giải pháp; sơ kết, tổng kết, kiểm tra và hướng dẫn công tác bảo đảm an ninh mạng.

Đối với cán bộ, chiến sĩ thuộc Cơ quan An ninh điều tra và Văn phòng Cơ quan Cảnh sát điều tra, mức phụ cấp 30% áp dụng đối với Thủ trưởng, Phó Thủ trưởng Cơ quan điều tra và điều tra viên.

Cán bộ điều tra được hưởng mức phụ cấp 25%.

Mức 20% áp dụng đối với cán bộ, chiến sĩ làm nhiệm vụ xử lý thông tin nghiệp vụ; tham mưu xây dựng phương án, kế hoạch, lực lượng, phương tiện nghiệp vụ; tổng hợp, phân tích, đánh giá, đề xuất chủ trương, đối sách, giải pháp; sơ kết, tổng kết chuyên đề; kiểm tra, hướng dẫn thực hiện các kế hoạch đấu tranh phòng, chống tội phạm.