Xử phạt 7,5 triệu đối với một cơ sở kinh doanh sách giáo khoa sao chép trái phép

Đội Quản lý thị trường số 3 (Chi cục QLTT tỉnh Ninh Bình) phối hợp với Phòng An ninh kinh tế Công an tỉnh Ninh Bình vừa tiến hành kiểm tra một cơ sở kinh doanh tại xã Gia Viễn.

Tại thời điểm kiểm tra, lực lượng chức năng phát hiện cơ sở đang bày bán sách giáo khoa được in trên khổ giấy A4, bìa in màu có dòng chữ "Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam", trong khi nội dung bên trong được in đen trắng.

Đoàn kiểm tra làm việc tại cơ sở kinh doanh.

Qua kiểm tra, xác minh, số sách trên có dấu hiệu sao chép tác phẩm mà không được phép của chủ sở hữu quyền tác giả, với tổng trị giá hàng hóa vi phạm là hơn 1,4 triệu đồng.

Sau khi xác minh, thu thập đầy đủ hồ sơ, tài liệu và căn cứ các quy định hiện hành, Đội trưởng Đội Quản lý thị trường số 3 đã ban hành Quyết định xử phạt vi phạm hành chính đối với cơ sở kinh doanh về hành vi sao chép tác phẩm mà không được phép của chủ sở hữu quyền tác giả, với số tiền phạt 7,5 triệu đồng.

Bên cạnh hình thức xử phạt bằng tiền, cơ sở kinh doanh còn phải thực hiện các biện pháp khắc phục hậu quả theo quy định, gồm: buộc tiêu hủy hàng hóa xâm phạm quyền sao chép tác phẩm; buộc xóa bỏ bản sao vi phạm trên môi trường mạng Internet, đồng thời buộc trả cho chủ thể quyền tác giả số lợi bất hợp pháp thu được từ hành vi vi phạm với số tiền hơn 1,5 triệu đồng.