Đề nghị xử phạt cựu Phó Bí thư Tỉnh đoàn Yên Bái 16 năm - 17 năm 6 tháng tù

Ngày 28/9, TAND TP Hà Nội mở phiên tòa sơ thẩm xét xử cựu Phó Bí thư thường trực Tỉnh đoàn Yên Bái (cũ) Đinh Tiến Hùng cùng 9 bị cáo khác bị về các tội Vận chuyển, sử dụng trái phép vật liệu nổ, Vi phạm quy định về khai thác tài nguyên.

Cựu Phó Bí thư Tỉnh Đoàn Yên Bái thay đổi lời khai. Ảnh: AI

Vì muốn khai thác quặng trái phép tại mỏ Núi Ngàng (tỉnh Yên Bái cũ) nhằm thu hồi số tiền 10 tỷ đồng đã góp vốn, từ tháng 7/2020 đến tháng 12/2020 các bị cáo gồm Đinh Tiến Hùng, Nguyễn Trọng Tuấn, Nguyễn Mạnh Hùng, Nguyễn Văn Hậu đã bàn bạc thống nhất việc cùng khai thác quặng trái phép tại mỏ Núi Ngàng.

Lợi dụng việc thi công làm đường, các bị cáo xin cấp giấy phép vận chuyển vật liệu nổ để làm đường nhưng lại sử dụng trái phép vật liệu nổ để khai thác quặng trái phép tại mỏ Núi Ngàng.

Các bị cáo Đinh Tiến Hùng, Nguyễn Văn Hậu, Nguyễn Trọng Tuấn, Nguyễn Mạnh Hùng… phải chịu trách nhiệm đối với toàn bộ số vật liệu nổ sử dụng trái phép là 1.816 kg thuốc nổ và 2.442 kíp nổ, toàn bộ quặng chì - kẽm khai thác trái phép là 1.073 tấn, trị giá hơn 2 tỷ đồng.

Tại phiên tòa, bị cáo Đinh Tiến Hùng thừa nhận nội dung truy tố, thừa nhận có việc vận chuyển và sử dụng trái phép hơn 1,8 tấn vật liệu nổ, hơn 2.400 kíp nổ và sử dụng trái phép tại mỏ Núi Ngàng, khai thác trái phép hơn 1.000 tấn đá chứa quặng chì - kẽm.

Bị cáo cũng trình bày về việc thay đổi lời khai khi ở trong trại tạm giam. Ban đầu khi bị tạm giam, bị cáo đã tường trình sai sự thật, không đúng. Sau khi suy nghĩ lại, bị cáo Hùng đề xuất được gặp điều tra viên để khai lại.

Cựu Phó Bí thư Tỉnh Đoàn Yên Bái cũ cũng khẳng định không bị đe dọa, lời khai trước tòa là tự nguyện, khách quan.

Về quan điểm giải quyết vụ án, đại diện VKS đề nghị HĐXX tuyên phạt bị cáo Đinh Tiến Hùng 13-14 năm tù về tội Vận chuyển, sử dụng trái phép vật liệu nổ, 3 năm - 3 năm 6 tháng tù về tội Vi phạm quy định về khai thác tài nguyên. Tổng hình phạt bị đề nghị là 16 năm - 17 năm 6 tháng tù.

Các bị cáo còn lại bị VKS đề nghị phạt từ thấp nhất 2 năm - 2 năm 6 tháng tù, đến cao nhất là 17 năm - 18 năm 6 tháng tù.

Cựu phó bí thư và cam kết "tôi lo quan hệ"

Theo cáo trạng, sau khi góp 10 tỷ đồng, dự án vẫn không được triển khai, bị cáo Đinh Tiến Hùng, bị cáo Nguyễn Mạnh Tuấn bàn nhau lập hồ sơ xin cải tạo, nâng cấp đường vào mỏ Núi Ngang để lợi dụng việc thi công đường, vận chuyển vật liệu nổ lên mỏ, khai thác quặng nhằm thu hồi vốn.

Tuy nhiên, Nguyễn Văn Hậu, Giám đốc Công ty Tuyên Huy, đơn vị được cấp phép khai thác mỏ Núi Ngàng không đồng ý.

Do đó, ngày 18/10/2020, Hùng gặp Nguyễn Văn Hậu tại một quán cà phê ở TP Yên Bái để thuyết phục Hậu đồng ý khai thác quặng. Cuộc gặp còn có mặt bị cáo Lăng Đức Hậu và bị cáo Tuấn.

Tại cuộc gặp này, bị cáo Hùng đã nói “tôi sẽ đứng ra lo quan hệ, cơ chế”, còn Nguyễn Mạnh Hùng tìm người khai thác. Sau khi bán quặng và trừ chi phí “quan hệ”, sản xuất, Hùng được hưởng 1/3 lợi nhuận.

Sau cuộc bàn bạc, Hậu đồng ý khai thác quặng; Đinh Tiến Hùng và Tuấn thống nhất giao Nguyễn Mạnh Hùng tìm, thuê thợ nổ mìn, còn Lăng Đức Hân hoàn thiện hồ sơ vận chuyển vật liệu nổ lên mỏ.

Khi các bị can đang vận chuyển, sử dụng trái phép vật liệu nổ và khai thác trái phép đá chứa quặng chì - kẽm tại mỏ Núi Ngàng thì bị phát hiện, bắt giữ.

Quá trình điều tra lại, CQĐT làm rõ hành vi của một số người liên quan. Nhóm cán bộ tỉnh Yên Bái cũ đã tạo điều kiện, đồng ý chủ trương sửa chữa, cải tạo đường vào mỏ chưa đầy đủ thủ tục trình tự. Tuy nhiên, không có dấu hiệu tham nhũng, tiêu cực.

Về việc bị cáo Nguyễn Mạnh Hùng khai đưa 500 triệu đồng cho một thư ký tòa để được hưởng án treo, CQĐT đã chuyển thông tin đến CQĐT thuộc VKSND Tối cao giải quyết theo thẩm quyền.

Đối với nguyên Bí thư Tỉnh ủy Yên Bái đã trao đổi một số thông tin vụ án cho bị cáo Đinh Tiến Hùng, CQĐT xác định không có tham nhũng tiêu cực, các thông tin này, Hùng đã biết trong quá trình làm việc với cơ quan công an.

Do đó, với những người này, CQĐT không xem xét trách nhiệm hình sự.