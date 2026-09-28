Cựu nhân viên ngân hàng chiếm đoạt gần 30 tỷ đồng lãnh 16 năm tù

Ngày 28/9, TAND TPHCM xét xử sơ thẩm, tuyên phạt bị cáo Nguyễn Giang Vũ Vi (SN 1991, cựu nhân viên ngân hàng VPBank) mức án 16 năm tù về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”.

Bị cáo Nguyễn Giang Vũ Vi

Theo cáo trạng, từ năm 2019 đến năm 2023, Vi cùng Lê Thị Thủy Minh, Lê Thị Tuyết Nhung, Nguyễn Thị Bích Ngọc, Phạm Thị Thu Kiều và Nguyễn Thị Quế Trâm cùng làm việc tại VPBank Chi nhánh tỉnh Bình Dương. Vi cũng quen biết Đặng Thanh Quang (chồng của Kiều) và Ngô Quang Minh (chồng của Ngọc).

Do cần tiền trả các khoản nợ trước đó và phục vụ chi tiêu cá nhân, từ tháng 1/2022 đến ngày 31/8/2023, Vi đưa ra thông tin gian dối rằng cần vay tiền để làm thủ tục đáo hạn ngân hàng cho khách hàng. Vi cam kết sau khi khách hàng hoàn tất việc đáo hạn và trả tiền hoa hồng, Vi sẽ trả lại tiền gốc cùng phần lợi nhuận cho người cho vay.

Tin tưởng lời Vi, nhiều người đã chuyển tiền vào các tài khoản ngân hàng do Vi đứng tên. Tuy nhiên, Vi không thực hiện việc đáo hạn cho khách mà sử dụng tiền vay để trả các khoản nợ khác, tiêu xài cá nhân và trả lại một phần tiền cho người cho vay.

Cụ thể, Vi chiếm đoạt của Nguyễn Thị Quế Trâm hơn 4 tỷ đồng; Phạm Thị Thu Kiều 3,565 tỷ đồng; Đặng Thanh Quang hơn 1,913 tỷ đồng; Ngô Quang Minh 3,5 tỷ đồng; Lê Thị Tuyết Nhung hơn 13,309 tỷ đồng và Nguyễn Thị Bích Ngọc 800 triệu đồng. Tổng số tiền Vi chiếm đoạt là hơn 29,779 tỷ đồng.

Trong đó, từ ngày 9 đến 29/8/2023, Trâm chuyển cho Vi hơn 14,149 tỷ đồng. Vi đã chuyển trả lại hơn 10,128 tỷ đồng, còn hơn 4,021 tỷ đồng bị cáo sử dụng trả nợ và tiêu xài cá nhân.

Đối với Nhung, trong thời gian từ tháng 1/2022 đến ngày 29/8/2023, Vi nhận tổng cộng hơn 75,341 tỷ đồng và chuyển trả hơn 62,032 tỷ đồng. Số tiền còn lại hơn 13,309 tỷ đồng bị Vi chiếm đoạt.

Sau khi vụ việc bị phát hiện, ngày 17/10/2023, các bị hại đã làm đơn tố cáo Vi đến Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Bình Dương. Quá trình điều tra, Vi thừa nhận toàn bộ hành vi phạm tội. Các lời khai phù hợp với tài liệu, chứng cứ thu thập trong hồ sơ.

Về dân sự, các bị hại yêu cầu Vi bồi thường tổng số tiền gần 29,68 tỷ đồng. Đến nay, bị cáo chưa khắc phục hậu quả. HĐXX cho biết chồng cũ của Vi đã trả nợ thay khoảng 20 tỷ đồng nhưng không yêu cầu bị cáo hoàn lại nên tòa không xem xét.

Sau khi đánh giá tính chất, mức độ hành vi phạm tội, HĐXX tuyên phạt Nguyễn Giang Vũ Vi 16 năm tù giam về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”.