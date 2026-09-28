Hành động đẹp của Binh nhất Lý Tuấn Anh

Nhận thức rõ giá trị của tài sản cũng như sự lo lắng của người đánh mất, Lý Tuấn Anh không chút đắn đo, lập tức báo cáo chỉ huy đơn vị và thực hiện các bước xác minh, bảo quản tài sản theo quy định. Với anh, việc nhặt được tài sản của người khác không phải là cơ hội để giữ lại cho riêng mình, mà là trách nhiệm phải tìm cách trao trả về đúng chủ nhân.

Binh Nhất Lý Tuấn Anh trả lại chiếc nhẫn cho chủ nhân.

Qua xác minh, đơn vị xác định chủ nhân chiếc nhẫn là chị Lê Trần Ngọc Ngân (sinh năm 1995, trú tại TP Hồ Chí Minh) đang trong chuyến công tác thiện nguyện trao quà cho các em học sinh trên địa bàn xã Lũng Cú. Đồn Biên phòng Lũng Cú đã liên hệ, tiến hành trao trả tài sản cho chị Ngân. Nhận lại chiếc nhẫn bị đánh rơi, chị Ngân không giấu nổi sự vui mừng và cảm kích trước hành động trung thực, trách nhiệm của người chiến sĩ Biên phòng. Đối với chị, giá trị của chiếc nhẫn không chỉ nằm ở số tiền mà còn gắn với tình cảm, ý nghĩa riêng của tài sản; bởi vậy, việc tìm lại được tài sản càng khiến chị thêm tin tưởng, quý mến hình ảnh người lính nơi biên cương.

Việc làm của Binh nhất Lý Tuấn Anh tuy giản dị nhưng mang ý nghĩa thiết thực. Đó là biểu hiện cụ thể của phẩm chất Bộ đội Cụ Hồ trong thời bình: Sống trung thực, có trách nhiệm, tôn trọng và hết lòng vì nhân dân. Những việc làm như vậy đang góp phần bồi đắp niềm tin của nhân dân đối với Bộ đội Biên phòng, làm sáng đẹp thêm hình ảnh người lính nơi địa đầu Tổ quốc - những người luôn giữ vững phẩm chất, trách nhiệm và hết lòng phụng sự Tổ quốc, phục vụ nhân dân.