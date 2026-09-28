Tp. Huế tăng cường tuyên truyền quy định xử phạt trong lĩnh vực thú y

Căn cứ Nghị định số 204/2026/NĐ-CP của Chính phủ ban hành ngày 11/6/2026, có hiệu lực từ ngày 01/8/2026, quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực thú y, bao gồm các vi phạm về phòng, chống dịch bệnh động vật; kiểm dịch; giết mổ; vệ sinh thú y; quản lý thuốc thú y và hành nghề thú y.

Vừa qua, Sở Nông nghiệp và Môi trường thành phố Huế đã công bố thông tin tuyên truyền đến với người dân, hộ chăn nuôi cần đặc biệt lưu ý đối với các hành vi vi phạm, mức phạt và biện pháp khắc phục.

Một số vi phạm trong phòng, chống dịch bệnh

Không thực hiện phòng bệnh bằng vắc-xin hoặc biện pháp phòng bệnh bắt buộc cho động vật: phạt từ 200.000 – 300.000 đồng.

Không tiêm phòng vắc-xin Dại cho động vật thuộc diện bắt buộc phải tiêm; không đeo rọ mõm cho chó hoặc không xích giữ chó, không có người dắt khi đưa chó ra nơi công cộng: phạt từ 1 – 2 triệu đồng.

Khi phát hiện động vật mắc bệnh, có dấu hiệu mắc bệnh, chết do bệnh truyền nhiễm mà che giấu, không khai báo hoặc khai báo không kịp thời: phạt từ 1 – 2 triệu đồng.

Vứt động vật mắc bệnh chết và sản phẩm của chúng ra môi trường: phạt từ 5 – 6 triệu đồng. Biện pháp khắc phục là buộc tiêu hủy động vật, sản phẩm động vật, xác động vật và sản phẩm của chúng theo quy định.

Đáng lưu ý, Giết mổ, mua bán động vật mắc bệnh, có dấu hiệu mắc bệnh, động vật chết, sản phẩm động vật mang mầm bệnh thuộc Danh mục bệnh động vật phải công bố dịch: phạt từ 6 – 8 triệu đồng. Ngoài tiền phạt, người vi phạm buộc nộp lại số lợi bất hợp pháp có được và buộc tiêu hủy động vật, sản phẩm động vật.

Kiểm soát chặt việc vận chuyển, kiểm dịch

Không đăng ký kiểm dịch khi vận chuyển động vật, sản phẩm động vật thuộc diện phải kiểm dịch ra khỏi địa bàn cấp tỉnh: phạt từ 1,5 – 2 triệu đồng.

Vận chuyển động vật, sản phẩm động vật không rõ nguồn gốc xuất xứ: phạt từ 5 – 6 triệu đồng.

Đối với hành vi vận chuyển động vật, sản phẩm động vật không có Giấy chứng nhận kiểm dịch theo quy định, mức phạt từ 6–8 triệu đồng. Biện pháp khắc phục có thể bị buộc kiểm dịch hoặc tiêu hủy trong các trường hợp theo quy định.

Kiểm soát chặt việc vận chuyển, kiểm dịch. Ảnh: Internet

Việc kiểm soát nguồn gốc, kiểm dịch và vận chuyển động vật, sản phẩm động vật có ý nghĩa quan trọng trong việc ngăn chặn nguy cơ đưa mầm bệnh từ vùng này sang vùng khác, đồng thời góp phần bảo đảm an toàn thực phẩm và sức khỏe cộng đồng.

Lưu ý về đối tượng và mức phạt

Các mức phạt nêu trên chủ yếu là mức áp dụng đối với cá nhân. Đối với tổ chức có cùng hành vi vi phạm, mức phạt tiền thông thường gấp 2 lần mức phạt đối với cá nhân. Đối với hộ kinh doanh, hộ gia đình khi vi phạm sẽ áp dụng mức phạt như đối với cá nhân.

Mức phạt tiền tối đa trong lĩnh vực thú y là 50 triệu đồng đối với cá nhân và 100 triệu đồng đối với tổ chức.

Vì sức khỏe cộng đồng, an toàn dịch bệnh

Phòng, chống dịch bệnh động vật không chỉ là trách nhiệm của cơ quan quản lý mà cần sự chủ động của từng người dân, từng hộ chăn nuôi. Tiêm phòng đầy đủ, quản lý vật nuôi, khai báo ngay khi phát hiện động vật mắc bệnh hoặc chết bất thường, không vứt xác động vật ra môi trường, không mua bán, vận chuyển, giết mổ động vật mắc bệnh và thực hiện đầy đủ quy định về kiểm dịch, vệ sinh thú y là những giải pháp thiết thực để hạn chế nguy cơ dịch bệnh.

Poster tuyên truyền của Sở Nông nghiệp và Môi trường Tp. Huế

Chấp hành pháp luật trong lĩnh vực thú y cũng chính là bảo vệ sức khỏe cộng đồng, bảo vệ môi trường và duy trì an toàn cho chuỗi sản xuất, cung ứng thực phẩm. Khi phòng bệnh được đặt lên hàng đầu và các biện pháp khắc phục được thực hiện nghiêm túc, ngành chăn nuôi có thêm nền tảng để phát triển theo hướng an toàn sinh học, xanh, tuần hoàn và có trách nhiệm, góp phần xây dựng nền nông nghiệp phát triển bền vững./.