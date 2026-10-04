3 thập kỷ 'gieo chữ' giữa lòng Thủ đô

Thành lập từ năm 1998, lớp học của cô Phạm Thị Huyền hiện giảng dạy kiến thức đến lớp 5. Ban đầu, lớp được mở với mục đích giúp những trẻ chưa từng đến trường có thể biết đọc, biết viết và có kiến thức cơ bản. Nhiều năm qua, lớp học được biết đến với “3 không”: Không học phí, không bảng hiệu và không giới hạn. Cô Huyền không đặt ra yêu cầu cố định về độ tuổi hay điều kiện học tập của học sinh. Những em có hoàn cảnh khó khăn hoặc chậm phát triển đều có thể tìm đến lớp. “Mỗi em lại cần giảng một kiểu, không giống nhau. Các em có khả năng học thì học chữ, nếu không thì học để hòa nhập với cuộc sống”, cô Phạm Thị Huyền chia sẻ.

Cô Phạm Thị Huyền (đứng giữa) trong một lần đưa học sinh trải nghiệm, tham quan hồ Hoàn Kiếm. Ảnh do nhân vật cung cấp

Bên cạnh những môn học cơ bản, các em còn được tham gia những hoạt động ngoại khóa như cắm hoa nghệ thuật, làm bánh trôi, bánh chay vào dịp Tết Hàn thực và nhiều hoạt động tập thể khác. Theo cô Phạm Thị Huyền, các hoạt động này giúp học sinh có thêm cơ hội giao tiếp, thực hành và tự tin hơn trong sinh hoạt hằng ngày. Với những em gặp khó khăn trong việc tiếp thu kiến thức, đây cũng là một cách để các em được học thông qua trải nghiệm thay vì chỉ tập trung vào sách vở. Sau gần 30 năm, các lứa học sinh lần lượt trưởng thành và bước tiếp trên hành trình của riêng mình, còn lớp học của cô Phạm Thị Huyền vẫn ở đó, rộng cửa đón nhận những đứa trẻ muốn học, để những bài học về con chữ và tình yêu thương tiếp tục được trao đi.