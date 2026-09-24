Mường Giôn phát huy vai trò lực lượng an ninh trật tự cơ sở

Lực lượng ANTT tại cơ sở xã Mường Giôn tuyên truyền, hướng dẫn người dân về công tác PCCC

Bản Bo Xanh hiện có 212 hộ với gần 1.000 nhân khẩu. Đều đặn 1 tuần/lần Tổ An ninh trật tự của bản gồm 3 thành viên sẽ phối hợp cùng Công an xã làm nhiệm vụ tuần tra địa bàn, nắm tình hình và tuyên truyền, phổ biến pháp luật đến từng hộ dân, tổ chức ký cam kết thực hiện các quy ước, hương ước của bản, thực hiện các chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước; hỗ trợ giám sát bằng camera phục vụ cho công tác giữ gìn ANTT, không tự chế các vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ, súng tự chế...

Anh Bạc Cầm Xuân, Tổ trưởng Tổ bảo vệ an ninh, trật tự bản Bo Xanh, xã Mường Giôn, cho biết: Chúng tôi luôn chủ động bám địa bàn, nắm tình hình, phát hiện và phản ánh kịp thời những vấn đề liên quan đến an ninh, trật tự; phối hợp với Công an xã tuần tra, tuyên truyền pháp luật, hòa giải các mâu thuẫn trong nhân dân và vận động người dân tích cực tham gia phong trào “Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc”. Từ đầu năm đến nay, tổ đã tổ chức 25 buổi tuyên truyền pháp luật, thu hút hơn 300 lượt người tham gia; phát hiện, hòa giải thành công 6 vụ mâu thuẫn trong nhân dân.

Lực lượng ANTT tại cơ sở và Công an xã Mường Giôn tuần tra địa bàn.

Từ đầu năm đến nay, lực lượng bảo vệ an ninh, trật tự ở cơ sở xã Mường Giôn đã phối hợp cùng Công an xã tổ chức hơn 50 lượt tuần tra; phát hiện, cung cấp nhiều nguồn tin có giá trị phục vụ công tác đấu tranh, phòng ngừa tội phạm; tổ chức 14 buổi tuyên truyền, phổ biến pháp luật, thu hút trên 2.300 lượt người tham gia; vận động nhân dân tự nguyện giao nộp 2 khẩu súng tự chế; thực hiện hòa giải 12 vụ mâu thuẫn...

Cùng với việc làm tốt công tác nắm tình hình, tuyên truyền, vận động, lực lượng bảo vệ an ninh, trật tự ở cơ sở xã Mường Giôn còn tích cực tham gia công tác quản lý cư trú, hỗ trợ xác minh thông tin dân cư; tham gia phòng cháy, chữa cháy, cứu nạn, cứu hộ; phối hợp bảo đảm an ninh các sự kiện chính trị, văn hóa diễn ra trên địa bàn; vận động người dân giao nộp vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ và pháo, góp phần xây dựng khu dân cư an toàn.

Lực lượng ANTT tại cơ sở xã Mường Giôn tuyên truyền, hướng dẫn người dân về công tác PCCC.

Đánh giá về vai trò của lực lượng này, Thượng tá Trần Huy Thăng, Trưởng Công an xã Mường Giôn, khẳng định: Lực lượng tham gia bảo vệ an ninh, trật tự ở cơ sở là cánh tay nối dài của Công an xã. Nhờ bám sát địa bàn, gần dân, hiểu dân nên nhiều vụ việc được phát hiện, giải quyết ngay từ khi mới phát sinh, góp phần giữ vững ổn định an ninh, trật tự trên địa bàn. Đơn vị tiếp tục tham mưu cho cấp ủy, chính quyền xã củng cố, kiện toàn lực lượng cả về số lượng và chất lượng; tăng cường tập huấn nghiệp vụ, trang bị kỹ năng xử lý tình huống; đồng thời có chính sách hỗ trợ, động viên kịp thời để thành viên yên tâm gắn bó, hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao...

Có thể thấy, với tinh thần trách nhiệm, sự tận tụy và gần gũi với nhân dân, lực lượng tham gia bảo vệ an ninh, trật tự ở cơ sở xã Mường Giôn đang phát huy tốt vai trò nòng cốt trong công tác bảo đảm an ninh, trật tự, góp phần xây dựng thế trận an ninh nhân dân vững chắc ngay từ cơ sở.