Hệ lụy từ rượu bia và cơn nóng giận dẫn đến chết người

Cơ quan điều tra thực hiện quyết định tạm giữ hình sự đối với Đỗ Thành.

Trưa 19-9, Phòng Cảnh sát hình sự (CSHS)- Công an TP Đà Nẵng tiếp nhận tin báo từ Công an xã Đại Lộc về việc phát hiện ông Đỗ M. (1972) tử vong tại nhà riêng với nhiều dấu hiệu bất thường. Trên vùng đầu nạn nhân có các vết thương chảy máu, nghi liên quan đến hành vi xâm hại sức khỏe.

Ngay sau khi tiếp nhận thông tin, lực lượng CSHS đã khẩn trương phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ và Công an địa phương tổ chức khám nghiệm hiện trường, khám nghiệm tử thi, thu thập chứng cứ, lấy lời khai những người liên quan để làm rõ nguyên nhân vụ việc.

Kết quả xác minh ban đầu cho thấy, tối 18-9, Đỗ Thành (1990, trú cùng địa chỉ với ông M.) đến nhà một người quen trên địa bàn xã Đại Lộc để ăn nhậu. Trong quá trình uống rượu bia, Thành có biểu hiện say xỉn, mất kiểm soát hành vi. Đến 20 giờ 20 cùng ngày, người quen đã chở Thành về nhà thì gặp cậu ruột là ông Đỗ M. từ trong nhà đi ra và có lời qua tiếng lại.

Thấy ông M. trong trạng thái kích động, Thành ôm giữ lại nhằm ngăn cản việc đi ra ngoài. Trong lúc giằng co, cả hai cùng ngã xuống nền xi-măng trước sân nhà, Thành nằm đè lên người ông M. Sau cú ngã, ông M. xuất hiện các vết thương ở vùng đầu và chảy máu.

Người đưa Thành về đã điện báo Công an xã Đại Lộc, đồng thời cùng lực lượng chức năng đưa ông M. đến cơ sở y tế để sơ cứu. Tại cơ sở y tế, các bác sĩ xác định nạn nhân có 2 vết thương hở ở vùng trán và phía sau đầu. Tuy nhiên, sau khi được sơ cứu, ông M. không đồng ý nhập viện điều trị nên được đưa trở về nhà.

Tưởng rằng sự việc đã dừng lại ở đó, nhưng sau khi trở về nhà, giữa ông M. và Thành tiếp tục phát sinh mâu thuẫn. Theo kết quả điều tra bước đầu, trong quá trình cãi vã, hai bên đã xảy ra đánh nhau. Thành có hành vi xô đẩy khiến ông M. ngã, vùng đầu va đập mạnh vào bờ tường trong phòng ngủ. Sau đó, Thành trở về phòng riêng ngủ, còn ông M. ở lại trong phòng của mình.

Đến sáng hôm sau, khi đi ngang qua phòng ông M., Thành phát hiện cậu ruột nằm dưới nền nhà. Thấy phía sau đầu có vết máu, Thành đã hỏi thăm và đề nghị đưa đi bệnh viện nhưng ông M. không đồng ý. Sau đó, Thành rời nhà để lấy xe máy gửi tại nhà người quen từ tối hôm trước. Khoảng hơn 9 giờ, khi quay về nhà, Thành phát hiện ông M. đã tử vong.

Quá trình khám nghiệm hiện trường ghi nhận nhiều dấu vết quan trọng. Tại khu vực sân trước nhà xuất hiện vết máu trên nền xi-măng. Trong phòng ngủ của nạn nhân, lực lượng chức năng phát hiện nhiều dấu vết máu, tóc bám dính trên tường khu vực đầu giường, cùng các dấu vết sinh học liên quan xung quanh vị trí tử thi. Những dấu vết này trở thành cơ sở quan trọng giúp cơ quan điều tra dựng lại diễn biến vụ việc.

Kết quả khám nghiệm tử thi bước đầu xác định nguyên nhân tử vong là chấn thương sọ não nghiêm trọng. Nạn nhân bị vỡ hộp sọ vùng phía sau đầu, xuất huyết nội sọ và tụ máu não. Ngoài ra còn có các vết thương hở ở vùng trán và phía sau đầu đã được khâu trước đó tại cơ sở y tế.

Từ các tài liệu, chứng cứ thu thập được, kết hợp với lời khai của những người liên quan và kết quả giám định pháp y, Cơ quan CSĐT Công an TP Đà Nẵng xác định Đỗ Thành đã có hành vi đánh nhau, xô đẩy gây thương tích cho ông Đỗ M., dẫn đến hậu quả nạn nhân bị chấn thương sọ não và tử vong. Trên cơ sở các tài liệu điều tra ban đầu, Cơ quan CSĐT Công an TP Đà Nẵng đã xác định hành vi của Đỗ Thành có dấu hiệu phạm vào tội: “Cố ý gây thương tích”, thuộc trường hợp gây thương tích dẫn đến chết người.

Để phục vụ công tác điều tra, làm rõ toàn bộ diễn biến vụ án, Cơ quan CSĐT Công an TP Đà Nẵng đã ra Lệnh giữ người trong trường hợp khẩn cấp, Lệnh bắt người bị giữ trong trường hợp khẩn cấp và Quyết định tạm giữ hình sự đối với Đỗ Thành theo đúng quy định của pháp luật. Hiện, Phòng CSHS Công an TP Đà Nẵng đang tiếp tục củng cố hồ sơ, thu thập thêm tài liệu, chứng cứ để xử lý vụ việc theo quy định của pháp luật.

Vụ việc thêm một lần nữa gióng lên hồi chuông cảnh báo về những hệ lụy từ việc sử dụng rượu bia quá mức, đặc biệt khi phát sinh mâu thuẫn trong gia đình. Chỉ từ những lời qua tiếng lại, cộng với trạng thái thiếu kiềm chế, một xô xát tưởng chừng đơn giản đã dẫn đến hậu quả không thể cứu vãn.