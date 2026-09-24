Đảm bảo chất lượng bánh trung thu

Lực lượng QLTT kiểm tra bánh trung thu tại cơ sở sản xuất bánh trung thu trên địa bàn phường Đông Kinh

Trên địa bàn tỉnh hiện có 38 cơ sở sản xuất bánh trung thu truyền thống, tập trung chủ yếu tại một số xã, phường như: Kỳ Lừa, Đông Kinh, Thất Khê, Hữu Lũng và hơn 200 cơ sở đăng ký kinh doanh mặt hàng này.

Ông Chu Ngọc Hà, Đội trưởng Đội Quản lý thị trường (QLTT) số 1 (phụ trách địa bàn 4 phường) cho biết: Để đảm bảo chất lượng sản phẩm bánh trung thu, đội đã thành lập 3 tổ công tác phối hợp, tổ chức kiểm tra các cơ sở sản xuất bánh trung thu trên địa bàn. Theo đó, từ 14/9 đến nay, qua kiểm tra 5 cơ sở sản xuất bánh trung thu, đội đã phát hiện và xử lý cả 5 cơ sở này về các lỗi vi phạm: không bảo đảm điều kiện vệ sinh an toàn thực phẩm tại nơi chế biến, sản xuất.

Cùng với Đội QLTT số 1, các đội QLTT trên địa bàn tỉnh cũng tăng cường bám nắm địa bàn, kiểm tra, giám sát các cơ sở sản xuất bánh trung thu. Theo số liệu của Chi cục QLTT tỉnh, từ đầu tháng 9 đến nay, Đoàn kiểm tra liên ngành về vệ sinh an toàn thực phẩm tỉnh và các đội QLTT đã kiểm tra 38 cơ sở sản xuất bánh trung thu trên địa bàn. Qua kiểm tra đã xử lý 11 cơ sở vi phạm về các hành vi như: người tiếp xúc trực tiếp với thực phẩm mà không mang đầy đủ bảo hộ lao động theo quy định; quy trình sản xuất không theo nguyên tắc một chiều từ nguyên liệu đầu vào cho đến sản phẩm cuối cùng; không bố trí riêng biệt theo quy định của pháp luật về nơi bảo quản nguyên liệu, thành phẩm, sơ chế, chế biến, đóng gói;...

Cùng đó, qua kiểm tra 62 cơ sở kinh doanh mặt hàng bánh trung thu, lực lượng QLTT đã xử phạt 27 cơ sở kinh doanh mặt hàng bánh trung thu về hành vi không niêm yết giá bán; khu bán không đảm bảo điều kiện bảo quản;...

Ông Đặng Văn Ngọc, Chi cục trưởng Chi cục QLTT tỉnh, Trưởng đoàn kiểm tra liên ngành về vệ sinh an toàn thực phẩm tỉnh cho biết: Chi cục đã chỉ đạo các đội QLTT kiểm tra, giám sát hoạt động của các cơ sở có hoạt động sản xuất bánh trung thu trên địa bàn quản lý. Đồng thời bố trí lực lượng tham gia Đoàn kiểm tra liên ngành về vệ sinh an toàn thực phẩm tỉnh thực hiện kiểm tra trọng điểm 10 cơ sở sản xuất bánh trung thu có quy mô lớn và có thương hiệu trên thị trường.

Qua kiểm tra cho thấy, trong quá trình sản xuất, một số cơ sở sản xuất bánh trung thu trên địa bàn tỉnh vẫn chưa tuân thủ các quy định về điều kiện đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm. Các hành vi vi phạm của các cơ sở sản xuất bánh trung thu chủ yếu liên quan đến nơi chế biến, sản xuất chưa đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm; quy trình sản xuất chưa bảo đảm nguyên tắc một chiều; chưa bố trí riêng biệt khu vực bảo quản nguyên liệu, thành phẩm, sơ chế, chế biến, đóng gói...

Quá trình kiểm tra, bên cạnh việc xử phạt, lực lượng QLTT tỉnh cũng nhắc nhở chủ các cơ sở sản xuất bánh trung thu tuân thủ nghiêm các điều kiện đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm trong quy trình sản xuất; nhập nguồn nguyên liệu sản xuất rõ nguồn gốc, đảm bảo chất lượng.

Bà Nông Thị Tuyết, chủ cơ sở sản xuất bánh khảo Nông Tuyết, thôn Chi Lăng, xã Thất Khê, cho biết: Gia đình đã có hơn 10 năm làm bánh trung thu truyền thống. Hiện bình quân mỗi ngày, gia đình sản xuất khoảng 1.000 chiếc. Thời gian qua, cơ sở đã được các lực lượng chức năng đến tuyên truyền, kiểm tra. Qua kiểm tra, những nội dung còn thiếu sót được lực lượng chức năng chỉ rõ, hướng dẫn khắc phục, chúng tôi nghiêm túc tiếp thu và thực hiện.

Việc tăng cường kiểm tra các cơ sở sản xuất bánh trung thu truyền thống, từ nguyên liệu, chế biến đến bảo quản, tiêu thụ đã và đang góp phần kiểm soát chất lượng sản phẩm, hạn chế nguy cơ bánh không bảo đảm an toàn lưu thông trên thị trường, bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng.