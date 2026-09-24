Làm rõ vụ án mạng từ mâu thuẫn tiếng nẹt pô xe máy

Các đối tượng liên quan đến vụ án mạng tại cơ quan điều tra. Ảnh: CAGL

Rạng sáng 21-9, Công an tỉnh Gia Lai tiếp nhận tin báo về vụ án mạng xảy ra tại khu vực cầu kênh mương thủy lợi Ayun Hạ (địa bàn thôn Plei Mun Măk, xã Chư A Thai). Nạn nhân là anh Rmah Tại (2007, trú thôn Plei Mun Măk, xã Chư A Thai) được đưa đến Trung tâm Y tế Phú Thiện cấp cứu nhưng đã tử vong. Một người khác bị thương đang được điều trị tại Bệnh viện đa khoa tỉnh Gia Lai.

Ngay sau khi tiếp nhận tin báo, Tổ điều tra khu vực 7 thuộc Phòng CSHS phối hợp Phòng Kỹ thuật hình sự và Công an xã Chư A Thai cùng các đơn vị chức năng liên quan triển khai các biện pháp điều tra, truy xét, triệu tập những người có liên quan để làm rõ vụ việc.

Kết quả xác minh ban đầu xác định, vụ việc bắt nguồn từ mâu thuẫn giữa 2 nhóm thanh thiếu niên sau khi một nhóm cho rằng có người điều khiển xe máy nẹt pô trong khu vực làng. Khoảng 23 giờ ngày 20-9, nhóm của Rcom Bình (2008, trú xã Chư A Thai) đang ngồi trước một quán bi-a tại làng Glung Mơ Lang thì thấy 2 xe mô-tô chở theo 4 người đi ngang qua và nẹt pô. Cho rằng nhóm thanh niên trên có hành động gây hấn nên nhóm của Rcom Bình rủ nhau chuẩn bị hung khí để đi tìm đánh.

Khoảng 1 giờ 30 ngày 21-9, nhóm của Rcom Bình đến khu vực cầu kênh mương thủy lợi Ayun Hạ và gặp nhóm của Siu Chun (2006, trú thôn Plei Mun Mak, xã Chư A Thai) đang ngồi uống rượu nên xảy ra xô xát. Trong lúc đánh nhau, Rmah Phú (2009, trú xã Chư A Thai) dùng kiếm chém vào vùng cổ của Rmah Tại rồi tiếp tục gây thương tích cho Rơ Ô Hải (2006, trú thôn Plei Mun Măk, xã Chư A Thai). Khi Rmah Tại bỏ chạy được khoảng 40m thì ngã xuống, cùng lúc đó một đối tượng khác trong nhóm sử dụng dao tự chế đánh trúng tay Rmah Tiếu (2009, em Rmah Tại).

Sau khi gây án, nhóm của Rcom Bình mang hung khí về cất giấu. Còn Rmah Tại được đưa đi cấp cứu nhưng không qua khỏi; Rơ Ô Hải bị thương đang được điều trị tại Bệnh viện đa khoa tỉnh Gia Lai.

Các cứ kết quả điều tra ban đầu, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Gia Lai đã tạm giữ hình sự 7 đối tượng liên quan đến vụ án mạng nói trên để điều tra về hành vi: “Giết người”; đồng thời tiếp tục xác minh, làm rõ vai trò của những người có liên quan để xử lý theo quy định pháp luật.