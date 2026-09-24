Đảm bảo an ninh, an toàn tuyệt đối phiên tòa xét xử vụ án xảy ra tại GFDI với hơn 7.100 bị hại liên quan

Đại tá Nguyễn Văn Tăng phát biểu chỉ đạo Hội nghị.

Theo kế hoạch của Tòa án nhân dân TP Đà Nẵng, phiên xét xử sơ thẩm đối với vụ án xảy ra tại GFDI sẽ diễn ra từ ngày 24-9-2026 và kéo dài trong 5 ngày liên tục tại trụ sở chính TAND thành phố và 2 điểm cầu trực tuyến tại Cung thể thao Tiên Sơn và Nhà hát Trưng Vương. Đây được đánh giá là một trong những vụ án có quy mô đặc biệt lớn, thu hút sự quan tâm đặc biệt của dư luận xã hội khi số lượng bị hại và người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan lên đến 7.100 người.

Do quy mô và tính chất phức tạp của phiên tòa, công tác bảo đảm ANTT, an toàn cho các lực lượng tham gia tố tụng, người dân cũng như khu vực diễn ra xét xử đặt ra yêu cầu rất cao, đòi hỏi sự chủ động, chặt chẽ và phối hợp nhịp nhàng giữa các đơn vị nghiệp vụ.

Tại hội nghị, đại diện các phòng nghiệp vụ của Công an TP và Công an các địa phương đã báo cáo chi tiết các kế hoạch, phương án bảo vệ như: Phân luồng, điều tiết giao thông; xây dựng phương án phân luồng từ xa, không để xảy ra tình trạng ùn tắc giao thông xung quanh khu vực trụ sở Tòa án trung tâm và các điểm cầu truyền hình trực tuyến phiên xét xử. Cùng với đó, kiểm soát an ninh vòng trong, vòng ngoài; bố trí các chốt chặn, cổng kiểm soát an ninh nghiêm ngặt nhằm hướng dẫn người tham gia tố tụng làm thủ tục đúng quy định, kịp thời ngăn chặn các hành vi kích động, gây rối trật tự công cộng...

Trong khi đó, dự phòng tình huống phát sinh, chủ động xây dựng các kịch bản ứng phó với các tình huống phức tạp về ANTT, cháy nổ, y tế hoặc tập trung đông người ngoài dự kiến.

Phát biểu chỉ đạo hội nghị, Đại tá Nguyễn Văn Tăng nhấn mạnh, phiên tòa xét xử vụ án GFDI có số lượng người tham dự kỷ lục từ trước đến nay trên địa bàn thành phố. Do đó, tất cả các lực lượng được phân công nhiệm vụ phải nâng cao tinh thần trách nhiệm, tuyệt đối không được chủ quan, lơ là. Phó Giám đốc Công an TP yêu cầu các lực lượng tham gia bảo vệ phiên tòa phải nắm chắc địa bàn, chủ động dự báo tình huống và triển khai đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ. Mục tiêu cao nhất là bảo đảm tuyệt đối an toàn cho phiên tòa, lực lượng làm nhiệm vụ cũng như quyền, lợi ích hợp pháp của người dân tham dự, không để xảy ra bất kỳ sự cố hay sơ hở nào dù là nhỏ nhất. “Lưu ý, phải đảm bảo an ninh an toàn tuyệt đối cho các điểm diễn ra phiên xét xử vụ án GFDI. Công an các đơn vị, địa phương được phân công nhiệm vụ phải hoàn thành tốt nhất nhiệm vụ được Giám đốc giao, nếu để xảy ra sai sót phải chịu trách nhiệm trước Giám đốc Công an TP”, Đại tá Nguyễn Văn Tăng lưu ý.

Lãnh đạo các phòng nghiệp vụ Công an TP phát biểu tại Hội nghị.

Phó Giám đốc Công an TP cũng yêu cầu Cảnh sát thi hành án hình sự và hỗ trợ tư pháp chủ trì phối hợp chặt chẽ với các lực lượng Công an cơ sở, TAND thành phố để rà soát kỹ lưỡng từng khâu, từ công tác trích xuất, dẫn giải bị cáo đến việc bố trí chỗ ngồi, tiếp đón bị hại, đảm bảo phiên tòa diễn ra nghiêm minh, đúng quy định pháp luật và an toàn tuyệt đối.

Như đã thông tin, đây là vụ án đặc biệt nghiêm trọng, thu hút sự quan tâm của hàng nghìn bị hại và dư luận. Công ty GFDI do Nguyễn Quang Hoàng làm Tổng Giám đốc, người đại diện theo pháp luật, Chủ tịch Hội đồng thành viên và chủ sở hữu. Từ tháng 5-2018 đến tháng 11-2024, công ty ký các hợp đồng vay tài sản với khách hàng tại Đà Nẵng và nhiều địa phương.

Để huy động vốn, GFDI giới thiệu với khách hàng nhiều dự án được quảng bá có quy mô, tiềm năng và khả năng sinh lời cao. Tuy nhiên, khi hoạt động kinh doanh thua lỗ, mất khả năng cân đối dòng tiền, Nguyễn Quang Hoàng đã chỉ đạo tiếp tục đưa ra thông tin gian dối để huy động vốn. Tiền của khách hàng sau được sử dụng để trả gốc, lãi cho khách hàng trước, đầu tư chứng khoán quốc tế và chi phí vận hành, thay vì sử dụng đúng mục đích như giới thiệu.

Cơ quan tố tụng xác định vụ án có 7.108 bị hại, tổng số tiền bị chiếm đoạt hơn 2.407 tỷ đồng. Ngoài Nguyễn Quang Hoàng, 4 bị cáo gồm Nguyễn Đỗ Đạt, Trần Thị Mỹ Hạnh, Trần Thị Kiều Trang và Tô Hồng Trà bị cáo buộc biết rõ tình trạng dòng tiền và hành vi gian dối nhưng vẫn tham gia, giúp sức trong quá trình huy động vốn. Hành vi của 5 bị cáo thuộc trường hợp “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản” quy định tại điểm a khoản 4 Điều 174 Bộ luật Hình sự.