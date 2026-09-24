Cảnh giác bẫy đặt cọc thuê phòng trên mạng xã hội

Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Đắk Lắk mới đây đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can và bắt tạm giam Ngô Hoàng Vũ, trú phường Liên Chiểu, TP. Đà Nẵng để điều tra về hành vi “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”.

Từ một tin báo lần ra nhiều nạn nhân

Theo điều tra bước đầu, Vũ sử dụng nhiều tài khoản Facebook không có thông tin thật, lấy hình ảnh phòng trọ của người khác rồi đăng bài cho thuê tại các hội, nhóm trên mạng xã hội ở nhiều địa phương.

Khi có người liên hệ, Vũ tạo lòng tin rồi yêu cầu chuyển tiền đặt cọc từ 500.000 đồng đến 2,5 triệu đồng vào các tài khoản ngân hàng được chỉ định. Sau khi nhận tiền, đối tượng chặn liên lạc và chiếm đoạt.

Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Đắk Lắk đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can và bắt tạm giam Ngô Hoàng Vũ để điều tra về hành vi “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản” (Ảnh: Công an Đắk Lắk)

Trước đó, ngày 20/5/2026, Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Đắk Lắk tiếp nhận tin báo của chị H.H.N. về việc bị lừa 2 triệu đồng khi đặt cọc thuê phòng qua mạng xã hội. Sau khi thấy bài đăng cho thuê phòng, chị N. liên hệ với người đăng và được yêu cầu chuyển tiền đặt cọc. Tin tưởng thông tin được cung cấp, chị chuyển 2 triệu đồng. Ngay sau đó, đối tượng chặn liên lạc.

Tiếp nhận tin báo, Phòng Cảnh sát hình sự phối hợp Phòng An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao Công an tỉnh Đắk Lắk tiến hành xác minh, truy xét. Do đối tượng sử dụng tài khoản mạng xã hội và thông tin giả, việc truy tìm gặp nhiều khó khăn. Tuy nhiên, bằng các biện pháp nghiệp vụ, đến ngày 31/8/2026, lực lượng Công an xác định Ngô Hoàng Vũ là người thực hiện hành vi. Mở rộng điều tra, cơ quan Công an bước đầu xác định Vũ liên quan đến hơn 100 bị hại tại nhiều tỉnh, thành phố, với tổng số tiền bị chiếm đoạt khoảng 150 triệu đồng.

Cẩn trọng trước khi chuyển tiền đặt cọc

Công an khuyến cáo người dân, nhất là học sinh, sinh viên và người lao động có nhu cầu thuê trọ, cần thận trọng với các bài đăng cho thuê phòng có giá hấp dẫn nhưng yêu cầu chuyển tiền đặt cọc khi chưa trực tiếp kiểm tra. Người thuê nên xác minh địa chỉ, đến xem phòng và kiểm tra thông tin người cho thuê trước khi giao dịch. Không nên chỉ dựa vào hình ảnh, video hoặc thông tin trên mạng xã hội.

Đặc biệt, cần cảnh giác khi người đăng bài liên tục thúc giục chuyển tiền với lý do “có người khác đang hỏi” hoặc “phải đặt cọc ngay để giữ phòng”, nhất là khi tiền được yêu cầu chuyển vào tài khoản của người không rõ mối quan hệ với bên cho thuê. Khi có dấu hiệu bất thường, người dân nên dừng giao dịch, không tiếp tục chuyển tiền. Nếu bị lừa, cần lưu giữ tin nhắn, tài khoản mạng xã hội, số điện thoại, số tài khoản nhận tiền và chứng từ chuyển khoản để nhanh chóng trình báo cơ quan Công an.

Từ một khoản đặt cọc 2 triệu đồng, cơ quan Công an đã phát hiện một thủ đoạn được thực hiện nhiều lần với nhiều nạn nhân. Điều này cho thấy việc kịp thời trình báo không chỉ giúp bảo vệ quyền lợi của người bị hại mà còn là nguồn thông tin quan trọng để ngăn chặn tội phạm trên không gian mạng.