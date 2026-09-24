Chủ động tiếp nhận vũ khí, vật liệu nổ từ người dân

Tại phường Chơn Thành, qua 3 đợt tuyên truyền, vận động với hơn 1,5 ngàn lượt người tham gia, Công an phường tiếp nhận 42 vũ khí thô sơ, 3 súng săn và 1 công cụ hỗ trợ. Đơn vị kịp thời phối hợp xử lý 1 quả mìn cối 81mm do người dân phát hiện, bảo đảm an toàn cho người dân và lực lượng chức năng.

Tại phường Long Thành, qua tuyên truyền, vận động, Công an phường vừa tiếp nhận 1 khẩu súng do người dân tự nguyện giao nộp. Trước đó, đơn vị ghi nhận nhiều trường hợp người dân chủ động trình báo, giao nộp vũ khí, đạn.

Tại xã Xuân Thành, Công an xã tiếp nhận 1 dao tự chế cán dài do người dân tự nguyện giao nộp. Trong khi đó, tại xã Sông Ray, người dân đã chủ động giao nộp 4 còng số 8 cho cơ quan công an tiếp nhận, quản lý theo quy định.

Công an các địa phương khuyến cáo người dân tuyệt đối không chế tạo, mua bán, tàng trữ, vận chuyển, sử dụng trái phép vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ. Khi phát hiện súng, đạn, bom, mìn hoặc vật nghi là vũ khí, vật liệu nổ, người dân không tự ý tháo gỡ, di chuyển mà cần nhanh chóng thông báo cho cơ quan công an để được hướng dẫn, tiếp nhận và xử lý an toàn theo quy định.