Rủ góp vốn mua bán đất, Lê Thị Phương Thảo bị cáo buộc lừa gần 168 triệu đồng

Ngày 23/9, Văn phòng Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP Đà Nẵng cho biết đã khởi tố bị can, áp dụng biện pháp cấm đi khỏi nơi cư trú đối với Lê Thị Phương Thảo (SN 1993, trú phường Hòa Cường, Đà Nẵng) để điều tra về tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Rủ góp vốn đầu tư đất, chiếm đoạt tiền và xe máy

Theo kết quả điều tra, khoảng tháng 4-5/2018, Thảo giới thiệu với anh T.V. (trú tại Đà Nẵng) rằng mình có khả năng đầu tư, mua bán đất để kiếm lời, đồng thời rủ anh V. góp vốn.

Tin tưởng Thảo, anh V. nhiều lần giao tiền và xe máy cho người phụ nữ này, với tổng giá trị gần 168 triệu đồng.

Để tạo lòng tin, Thảo đưa ra thông tin gian dối rằng việc đầu tư đất đã mang lại lợi nhuận hơn 3 tỷ đồng. Tuy nhiên, thực tế không có tài liệu chứng minh thông tin này.

Sau đó, Thảo nói với anh V. rằng số tiền đã bị công an tạm giữ và yêu cầu anh giao xe máy để cầm cố, lấy tiền giải quyết.

Thảo sau đó cầm cố chiếc xe máy được 50 triệu đồng và sử dụng số tiền này vào mục đích cá nhân. Để chuộc lại xe, anh V. phải bỏ ra 51 triệu đồng.

Đang chấp hành án 14 năm tù, tiếp tục bị khởi tố

Theo cơ quan công an, Thảo hiện đang chấp hành bản án 14 năm tù về tội Lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản. Tuy nhiên, người này được hoãn chấp hành án do đang nuôi con dưới 36 tháng tuổi.

Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP Đà Nẵng đề nghị những người bị hại hoặc có thông tin liên quan đến hành vi của Thảo liên hệ với đơn vị để được hướng dẫn trình báo, giải quyết theo quy định.