2 ô-tô bị 'bà hỏa'… hóa vàng

Cùng với công tác đấu tranh, phòng chống buôn lậu, gian lận thương mại, hàng giả và các hành vi vi phạm pháp luật, việc xử lý tang vật, phương tiện bị tịch thu cũng là vấn đề đặt ra đối với cơ quan chức năng. Không ít hàng hóa sau khi được thu giữ, tịch thu phải lưu kho trong thời gian dài mới hoàn tất các thủ tục xử lý.