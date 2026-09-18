2 ô-tô bị 'bà hỏa'… hóa vàng
Khoảng 1 giờ 30 ngày 17-9, người dân trong khu vực phát hiện tại số 35 Lý Thái Tổ (phường Kon Tum) xảy ra cháy nên điện báo cơ quan chức năng.
Nhận tin báo, lực lượng PCCC&CNCH Công an tỉnh Quảng Ngãi nhanh chóng điều động phương tiện và CBCS đến hiện trường triển khai chữa cháy. Đến 2 giờ 45 cùng ngày, đám cháy được khống chế. Vụ cháy làm 1 xe ô-tô 16 chỗ và 1 xe ô-tô 29 chỗ bị hư hại.
Hiện, Phòng PCCC&CNCH phối hợp với Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Quảng Ngãi khám nghiệm hiện trường, điều tra, xác định nguyên nhân vụ cháy.
Nguồn CAĐN: https://cadn.com.vn/2-o-to-bi-ba-hoa-hoa-vang-post358113.html