Cảnh giác bẫy vay tín chấp, chiếm đoạt tiền giải ngân

Phòng An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao (Công an Quảng Ninh) đã phát đi cảnh báo thủ đoạn lừa đảo giả hỗ trợ vay tín chấp, mở và kiểm soát tài khoản ngân hàng để chiếm đoạt tiền giải ngân. Theo đó, các đối tượng thường tự xưng là nhân viên ngân hàng, công ty tài chính hoặc “cộng tác viên hỗ trợ vay” để tiếp cận những người đang có nhu cầu về vốn. Việc sử dụng danh nghĩa của các tổ chức tài chính cùng quy trình tư vấn được dựng lên khá bài bản dễ khiến người vay mất cảnh giác và làm theo hướng dẫn.

Sau khi tiếp cận, đối tượng yêu cầu người vay cung cấp các thông tin cá nhân như họ tên, số CCCD, số điện thoại, địa chỉ, thông tin nghề nghiệp, hình ảnh giấy tờ tùy thân và thực hiện các bước xác minh hồ sơ.

Cảnh giác với thủ đoạn giả hỗ trợ vay tín chấp, mở tài khoản ngân hàng để chiếm đoạt tiền giải ngân (Nguồn: Công an Quảng Ninh)

Lợi dụng những thông tin này, đối tượng thực hiện thủ tục mở tài khoản ngân hàng trực tuyến dưới danh nghĩa người vay mà người vay không biết. Khi hồ sơ vay được phê duyệt, đối tượng tiếp tục hướng dẫn người vay thực hiện các thao tác trên điện thoại với lý do “xác nhận giải ngân”, “hoàn tất hồ sơ” hoặc “xác thực khoản vay”.

Thực chất, tài khoản ngân hàng được mở trước đó đã nằm trong sự kiểm soát của đối tượng và được sử dụng để tiếp nhận tiền giải ngân. Khi tiền được chuyển vào tài khoản, đối tượng nhanh chóng chuyển sang nhiều tài khoản ngân hàng khác nhau để chiếm đoạt.

Trước thủ đoạn trên, Phòng An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao - Công an thành phố khuyến cáo người dân thận trọng trước các tài khoản mạng xã hội tự xưng là nhân viên ngân hàng, công ty tài chính hoặc người hỗ trợ vay vốn nhưng không thể xác minh rõ danh tính. Khi có nhu cầu vay, người dân nên liên hệ trực tiếp với ngân hàng, công ty tài chính hoặc thực hiện thủ tục qua các kênh chính thức, thay vì làm theo hướng dẫn của những cá nhân tiếp cận qua mạng xã hội.

Đặc biệt, cần bảo vệ chặt chẽ thông tin định danh và dữ liệu tài chính, không tùy tiện gửi hình ảnh CCCD, thông tin tài khoản ngân hàng, mật khẩu, mã OTP hay dữ liệu sinh trắc học cho người khác. Những yêu cầu truy cập đường link lạ, cài đặt ứng dụng không rõ nguồn gốc hoặc cung cấp mã OTP với lý do “xác nhận giải ngân”, “kích hoạt khoản vay”, “nhận tiền vay” đều cần được cảnh giác. Khách hàng tuyệt đối không cung cấp mật khẩu hoặc mã OTP cho người tự xưng là nhân viên ngân hàng, tổ chức tín dụng qua điện thoại hay mạng xã hội.

Trước khi ký hợp đồng vay, người vay cần kiểm tra kỹ thông tin về đơn vị cho vay, số tiền, lãi suất, các khoản phí, nghĩa vụ liên quan và nhất là tài khoản được đăng ký nhận tiền giải ngân. Sau khi khoản vay được phê duyệt, cần trực tiếp kiểm tra tài khoản để xác nhận tiền đã được ghi có, đồng thời theo dõi lịch sử giao dịch nhằm kịp thời phát hiện những khoản chuyển tiền bất thường.

Trường hợp phát hiện tài khoản ngân hàng bị mở hoặc sử dụng trái phép, nhận được thông báo về khoản vay mà mình không thực hiện hoặc có dấu hiệu nghi ngờ bị lừa đảo, người dân cần nhanh chóng liên hệ ngân hàng, tổ chức tín dụng liên quan để kiểm tra, thực hiện các biện pháp bảo vệ tài khoản cần thiết; đồng thời trình báo cơ quan Công an để được hướng dẫn và xử lý theo quy định.

Trước những lời mời vay vốn với thủ tục được quảng cáo là “nhanh”, “dễ” hay “giải ngân trong ngày”, người dân càng cần kiểm chứng kỹ thông tin trước khi thực hiện. Không trao thông tin định danh, mã xác thực hay quyền kiểm soát tài khoản ngân hàng cho người khác là nguyên tắc quan trọng để bảo vệ khoản vay và tài sản của chính mình.