Chủ động kiểm soát an toàn thực phẩm từ nguồn gốc

Ngày 26/6/2026, Đội Quản lý thị trường (QLTT) số 3, Chi cục QLTT tỉnh Sơn La phối hợp với Phòng Cảnh sát kinh tế, Công an tỉnh Sơn La, UBND phường Thảo Nguyên và Công an phường Thảo Nguyên tiến hành kiểm tra đột xuất việc chấp hành các quy định về vệ sinh, an toàn thực phẩm tại hộ kinh doanh Hà Thị Đoài, phường Thảo Nguyên. Qua kiểm tra, phát hiện tại cơ sở đang sản xuất, kinh doanh 226,5 kg sản phẩm bánh cuốn sử dụng hàn the trong sản phẩm và 1,65 kg hàn the tại khu vực sản xuất.

Xét thấy vụ việc có dấu hiệu của tội phạm “Vi phạm quy định về an toàn thực phẩm” quy định tại Điều 317 Bộ luật Hình sự, ngày 6/7/2026, Đội QLTT số 3 đã chuyển hồ sơ vụ việc cùng toàn bộ tài liệu, chứng cứ có liên quan đến Cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an tỉnh Sơn La để tiếp tục điều tra, xử lý theo quy định của pháp luật.

Lực lượng chức năng kiểm tra đột suất hộ kinh doanh Hà Thị Đoài tại phường Thảo Nguyên.

Quá trình điều tra xác định bà Tưởng Thị Hoè, mẹ chồng của chủ hộ kinh doanh Hà Thị Đoài, là người trực tiếp tham gia sản xuất bánh cuốn và sử dụng hàn the trong quá trình chế biến. Bà Hoè khai nhận sử dụng hàn the nhằm tạo độ dai, giòn, hạn chế ôi thiu, chống dính máy tráng bánh và đáp ứng tiến độ giao hàng. Bánh cuốn sau khi sản xuất được bán buôn, bán lẻ cho các đầu mối và tiêu thụ trên địa bàn phường Thảo Nguyên và Chợ km70. Ngày 29/8/2026, Cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an tỉnh Sơn La đã khởi tố bị can, áp dụng biện pháp cấm đi khỏi nơi cư trú đối với bà Tưởng Thị Hoè, sinh năm 1960, để điều tra về hành vi “Vi phạm quy định về an toàn thực phẩm”.

Lực lượng QLTT phát hiện cơ sở sản xuất sử dụng hàn the trong sản xuất bánh cuốn.

Đội QLTT số 3 test nhanh mẫu bánh cuốn.

Ông Nguyễn Xuân Trìu, Đội trưởng Đội QLTT số 3, cho biết: Kiểm soát an toàn thực phẩm cần được thực hiện ngay từ khâu sản xuất, thay vì chỉ tập trung tại các điểm kinh doanh, tiêu thụ. Đơn vị tập trung kiểm tra những địa bàn, lĩnh vực, cơ sở có nguy cơ cao; thường xuyên rà soát địa bàn, lấy mẫu kiểm tra, theo dõi những cơ sở có dấu hiệu bất thường. Khi phát hiện dấu hiệu vi phạm, lực lượng tiếp tục xác minh, truy xuất nguồn hàng, làm rõ trách nhiệm của các tổ chức, cá nhân liên quan. Qua đó, công tác kiểm tra từng bước chuyển từ xử lý vi phạm tại điểm bán sang kiểm soát cả quá trình sản xuất, cung ứng và tiêu thụ thực phẩm.

Đội QLTT số 1 kiểm tra cơ sở sản xuất bún tại phường Tô Hiệu.

Đội Quản lý thị trường số 1 phụ trách 9 xã, phường thuộc khu vực thành phố Sơn La và huyện Mường La (cũ), với hơn 1.000 cơ sở sản xuất, kinh doanh, phân bố từ khu vực trung tâm đến các địa bàn vùng sâu, vùng xa. Trên địa bàn rộng, việc kiểm tra, giám sát nguồn nguyên liệu, điều kiện bảo quản, quy trình chế biến và nguồn gốc sản phẩm được đơn vị duy trì thường xuyên.

Ông Hoàng Văn Công, Đội trưởng Đội QLTT số 1, cho biết: Đơn vị chủ động rà soát các cơ sở kinh doanh thực phẩm, nắm tình hình địa bàn, kịp thời nhận diện những cơ sở có dấu hiệu vi phạm, chủ động phát hiện, ngăn chặn nguy cơ mất an toàn thực phẩm ngay từ cơ sở. Từ đầu năm đến giữa tháng 9/2026, đã kiểm tra lĩnh vực an toàn thực phẩm, xử lý 34 vụ, phạt vi phạm hành chính trên 417 triệu đồng; tổng trị giá hàng hóa tiêu hủy gần 113 triệu đồng.

Qua các đợt kiểm tra, tuyên truyền, nhiều cơ sở kinh doanh đã nâng cao ý thức chấp hành các quy định về an toàn thực phẩm. Chị Bùi Thị Thu Huyền, chủ cơ sở kinh doanh tạp hóa trên địa bàn phường Tô Hiệu, cho biết: Chúng tôi luôn chú trọng lựa chọn hàng hóa có nguồn gốc, xuất xứ rõ ràng; kiểm tra kỹ hạn sử dụng, nhãn hàng hóa và điều kiện bảo quản trước khi nhập hàng. Qua hướng dẫn của lực lượng Quản lý thị trường, cơ sở thường xuyên rà soát hàng hóa, kịp thời loại bỏ những sản phẩm không bảo đảm yêu cầu, thực hiện đúng các quy định về an toàn thực phẩm.

Đội QLTT số 1 phối hợp với cơ quan y tế thực hiện test nhanh mẫu bún tại cơ sở sản xuất.

Trong 9 tháng qua, lực lượng QLTT toàn tỉnh đã kiểm tra 727 vụ, xử lý 577 vụ; tổng số tiền thu nộp ngân sách Nhà nước hơn 4 tỷ đồng; trị giá hàng hóa tịch thu, tiêu hủy gần 1,9 tỷ đồng. Riêng lĩnh vực an toàn thực phẩm, đã kiểm tra, xử lý 128 vụ, thu nộp ngân sách Nhà nước hơn 735 triệu đồng, trị giá hàng hóa vi phạm hơn 60 triệu đồng.

Bên cạnh những kết quả đạt được, công tác kiểm soát an toàn thực phẩm còn gặp khó khăn do địa bàn quản lý rộng, số lượng cơ sở sản xuất, kinh doanh lớn, trong khi lực lượng thực hiện nhiệm vụ còn hạn chế. Một số hành vi vi phạm khó nhận diện qua kiểm tra thông thường, phải lấy mẫu, kiểm nghiệm mới có thể xác định. Việc theo dõi quá trình sản xuất, truy xuất nguồn nguyên liệu, xác định đầu mối cung cấp cũng đòi hỏi nhiều thời gian và sự phối hợp chặt chẽ giữa các lực lượng chức năng.

Ông Lê Tiến Lợi, Chi cục trưởng Chi cục QLTT Sơn La, cho biết: Đơn vị đổi mới phương thức kiểm tra, kiểm soát theo hướng chủ động nắm tình hình, quản lý sát địa bàn; xác định những lĩnh vực, nhóm hàng và cơ sở có nguy cơ cao để tập trung kiểm tra. Tăng cường phối hợp với các lực lượng chức năng và chính quyền cơ sở, kịp thời phát hiện, xác minh, xử lý vi phạm từ sớm; chú trọng xử lý nghiêm, đến cùng những vụ việc điển hình, qua đó nâng cao tính cảnh báo, răn đe đối với các cơ sở sản xuất, kinh doanh.

Đội QLTT số 3 kiểm tra cơ sở sản xuất bánh ngọt.

Từ nay đến cuối năm, nhất là dịp Tết Nguyên đán, khi nhu cầu tiêu dùng hàng hóa, thực phẩm tăng cao, công tác kiểm tra, kiểm soát an toàn thực phẩm tiếp tục được Chi cục QLTT Sơn La tăng cường. Việc tập trung vào các nhóm hàng, cơ sở có nguy cơ cao, kết hợp lấy mẫu kiểm nghiệm, truy xuất nguồn gốc và xử lý nghiêm vi phạm sẽ góp phần chủ động ngăn chặn thực phẩm không bảo đảm an toàn lưu thông trên thị trường, bảo vệ quyền lợi, sức khỏe người tiêu dùng và xây dựng môi trường kinh doanh lành mạnh.