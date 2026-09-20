Đồn Biên phòng Xuân Trường tổ chức 467 lần tuần tra, kiểm soát, bảo vệ biên giới

Cán bộ Đồn Biên phòng Xuân Trường giới thiệu đường biên cho nhân dân.

Tổ chức tuần tra khép kín đoạn biên giới phụ trách 3 lần với 32 lượt cán bộ, chiến sĩ tham gia; tổ chức nhận biết đoạn biên giới phụ trách 4 lần với 149 lượt người tham gia.

Phát hiện, bắt giữ 2 vụ/5 đối tượng về hành vi tổ chức cho ngưới khác xuất cảnh trái phép và xuất nhập cảnh trái phép; trong đó khởi tố, điều tra 1 vụ/1 đối tượng phạm tội tổ chức cho người khác xuất cảnh trái phép; xử phạt vi phạm hành chính 1 vụ/4 đối tượng, thu nộp ngân sách Nhà nước 25 triệu đồng.

Trao 10 suất quà/6 triệu đồng và tặng 50 lá cờ Tổ quốc cho các hộ gia đình, hộ nghèo thuộc xóm Thua Tổng, xã Xuân Trường.

Tại chương trình “Xuân Biên phòng ấm lòng dân bản”, trao tặng 50 suất quà cho 50 hộ gia đình trên địa bàn, tổng trị giá 50 triệu đồng.