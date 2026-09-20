Ẩu đả sau buổi tập múa lân khiến 3 thiếu niên thương vong

Nguồn tin từ cơ quan chức năng sáng nay 20/9 cho biết, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Đắk Lắk đã phối hợp Trung tâm Pháp y, Phòng Kỹ thuật hình sự Công an tỉnh Đắk Lắk, Viện KSND khu vực 13, Công an xã Tây Hòa khám nghiệm hiện trường và tử thi vụ ẩu đả giữa hai nhóm thiếu niên khiến 1 người tử vong, 2 người bị thương.

Trước đó vào khoảng 20h đêm 19/9, Hồ Ngọc Ph (SN 2012, trú tại thôn Xuân Thạnh 1, xã Tây Hòa, tỉnh Đắk Lắk) cùng một số người bạn đang tập múa lân trong sân vận động ở thôn Hội Cư, xã Tây Hòa thì Nguyễn Ngọc H (SN 2005, trú tại thôn Xuân Thạnh 2, xã Tây Hòa), cùng 5 người bạn khác đến gây sự, rồi nói “Tụi bay tập múa lân xong thì gặp tao”.

Khoảng nửa giờ sau đó, nhóm tập múa lân rời sân vận động về nhà. Khi Hồ Ngọc Ph vừa về đến gần nhà thì nhóm của Nguyễn Ngọc H bám theo. Sau một hồi lớn tiếng cãi vã dẫn đến xô xát lẫn nhau. Trong cuộc xô xát đó, Ph cầm con dao tự chế đâm một nhát vào vùng lưng của H, rồi vung tay đâm, chém hai thiếu niên trong nhóm của H.

Vụ ẩu đả khiến cho Nguyễn Ngọc H tử vong khi đang trên đường đưa đến bệnh viện cấp cứu, hai nạn nhân khác có tên là Trương Vũ Gia B (SN 2011, trú tại thôn Phú Thứ, xã Tây Hòa) bị thương ở cánh tay trái, đã được gia đình chuyển đi Bệnh viện Chợ Rẫy, TP Hồ Chí Minh điều trị; Trần Gia H (SN 2008, trú tại thôn Xuân Thạnh 1, xã Tây Hòa) cũng bị thương tích ở vùng bụng và đầu, đang được điều trị.

Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Đắk Lắk đang đấu tranh xét hỏi Hồ Ngọc Ph và các đối tượng có liên quan để điều tra nguyên nhân để xử lý theo quy định pháp luật.