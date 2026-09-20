Lâm Đồng siết chặt an toàn phòng cháy chữa cháy tại các chợ sau sự cố hỏa hoạn

Hình ảnh vụ hỏa hoạn tại chợ Đắk Sắk - xã Đắk Sắk

Chợ truyền thống từ lâu đã là trung tâm giao thương quan trọng, nơi tập trung lượng lớn hàng hóa và người qua lại mỗi ngày. Tuy nhiên, đây cũng là môi trường luôn tiềm ẩn nguy cơ cháy nổ cao do mật độ hàng hóa dễ cháy dày đặc và thói quen sử dụng nguồn điện, nguồn nhiệt thiếu an toàn của một bộ phận bà con tiểu thương. Vụ hỏa hoạn tại chợ Đắk Sắk (xã Đắk Sắk) vừa qua là một lời cảnh tỉnh đắt giá, phản ánh những lỗ hổng và rủi ro còn tồn tại trong công tác quản lý an toàn tại cơ sở.

Trước tình hình đó, Sở Công Thương tỉnh Lâm Đồng đã gửi công văn đề nghị UBND các xã, phường, đặc khu trên địa bàn tỉnh khẩn trương rà soát và triển khai các giải pháp phòng ngừa, khắc phục nguy cơ cháy nổ một cách toàn diện.

Kiểm tra toàn diện, khắc phục triệt để tồn tại

Nội dung trọng tâm trong đợt ra quân này là yêu cầu chính quyền địa phương tổng kiểm tra toàn bộ các điều kiện an toàn phòng cháy, chữa cháy (PCCC) tại tất cả các chợ thuộc phạm vi quản lý. Trong đó, lực lượng chức năng sẽ tập trung xoáy sâu vào kiểm tra hệ thống điện, thiết bị điện, các nguồn lửa, nguồn nhiệt – vốn là nguyên nhân hàng đầu dẫn đến các sự cố chập cháy. Bên cạnh đó, việc bố trí hàng hóa, lối đi chung, lối thoát nạn cùng tình trạng hoạt động của các phương tiện chữa cháy tại chỗ cũng sẽ được rà soát kỹ lưỡng.

Đối với các điểm chợ phát hiện có tồn tại hay thiếu sót, Sở Công Thương yêu cầu không được chủ quan, lơ là mà phải lập kế hoạch cụ thể, rõ ràng về nội dung, thời gian và trách nhiệm khắc phục của từng cá nhân, đơn vị. Đáng chú ý, trong trường hợp phát hiện các nguy cơ cháy nổ nguy hiểm, mất an toàn nghiêm trọng, các cơ quan chức năng phải có biện pháp xử lý tạm thời hoặc kiên quyết can thiệp ngay theo đúng thẩm quyền và quy định của pháp luật.

Nâng cao ý thức của ban quản lý và tiểu thương

An toàn PCCC không chỉ phụ thuộc vào cơ sở vật chất hay các cuộc kiểm tra của cơ quan nhà nước, mà yếu tố quyết định chính là ý thức tự giác của mỗi cá nhân kinh doanh tại chợ.

Vì vậy, Sở Công Thương đặc biệt nhấn mạnh công tác phối hợp giữa các đơn vị liên quan để tổ chức tuyên truyền, hướng dẫn kỹ năng thoát nạn và xử lý tình huống khi có sự cố cho cả Ban quản lý chợ lẫn các tiểu thương. Việc thắp hương, đun nấu, đấu nối thiết bị điện tùy tiện hay lấn chiếm lối thoát nạn để trưng bày hàng hóa cần phải được chấn chỉnh và xử lý nghiêm túc.

Chính quyền các xã, phường, đặc khu sẽ trực tiếp chịu trách nhiệm trước pháp luật và cấp trên về công tác PCCC tại các chợ trong khu vực mình quản lý. Sự chủ động, quyết liệt từ phía chính quyền địa phương kết hợp với sự hợp tác từ bà con tiểu thương được kỳ vọng sẽ tạo ra môi trường kinh doanh an toàn, giúp bà con yên tâm buôn bán và bảo vệ tài sản chung của cộng đồng./.