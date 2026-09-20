Giám đốc chỉ đạo vợ, con 'phù phép' cho người quen được hưởng chế độ thai sản

Gây thiệt hại cho hơn 400 triệu đồng

Ngày 20/9, TAND Khu vực 6, Hà Nội, vừa xét xử sơ thẩm, tuyên phạt bị cáo Đặng Đình Tụ (SN 1967, Giám đốc Doanh nghiệp tư nhân Bảo Tụ) mức án 18 tháng tù nhưng cho hưởng án treo về tội “Gian lận bảo hiểm xã hội, bảo hiểm thất nghiệp”.

Cáo buộc xác định, năm 2021 - 2024, bị cáo Đặng Đình Tụ chỉ đạo vợ, con gái, con dâu và nhân viên kế toán nhận tiền gửi đóng Bảo hiểm xã hội của 12 người quen. Sau đó, Tụ chỉ đạo lập hồ sơ để những người này được hưởng các chế độ thai sản, dưỡng sức do cơ quan Bảo hiểm xã hội chi trả.

Để hợp thức hóa điều kiện hưởng chế độ Bảo hiểm xã hội, bị cáo Tụ chỉ đạo lập "khống" các phiếu chi tiền lương, hợp đồng lao động, quyết toán thuế thu nhập cá nhân và một số hồ sơ liên quan.

Bằng thủ đoạn trên, 11 người đã được hưởng chế độ thai sản, dưỡng sức không đúng quy định, gây thiệt hại cho quỹ Bảo hiểm xã hội 409,67 triệu đồng (trong đó, số tiền hưởng chế độ thai sản 394,94 triệu đồng và chế độ dưỡng sức phục hồi sức khỏe sau sinh là 14,73 triệu đồng).

Tại phiên tòa, bị cáo Đặng Đình Tụ thừa nhận hành vi phạm tội. Về trách nhiệm dân sự, Doanh nghiệp tư nhân Bảo Tụ đã khắc phục toàn bộ số tiền 409,67 triệu đồng gây thiệt hại cho quỹ Bảo hiểm xã hội.

Khi tuyên án, Hội đồng xét xử đánh giá hành vi của bị cáo đã gây thất thoát, ảnh hưởng đến lợi ích của Nhà nước, với số tiền thiệt hại lớn. Tuy nhiên, quá trình điều tra, truy tố và xét xử, bị cáo thành khẩn khai báo, hợp tác với các cơ quan tiến hành tố tụng.

Toàn cảnh phiên tòa.

Ngoài ra, bị cáo cũng chủ động vận động những người lao động hưởng chế độ không đúng quy định khắc phục toàn bộ số tiền đã gây thiệt hại.

Hội đồng xét xử thấy bị cáo có nhân thân tốt, chưa có tiền án, tiền sự; trong quá trình lao động, đóng góp tại địa phương từng được UBND xã tặng giấy khen. Trên cơ sở đánh giá tính chất, mức độ hành vi phạm tội và các tình tiết giảm nhẹ, Hội đồng xét xử cho rằng cần áp dụng hình phạt để răn đe, giáo dục bị cáo.

Xung công tiền ‘tang vật’

Đối với số tiền doanh nghiệp đã thu của 12 người để đóng Bảo hiểm xã hội, Tòa xác định 11 người được hưởng chế độ thai sản từ hành vi gian lận. Số tiền này là phương tiện, công cụ thực hiện hành vi phạm tội nên Hội đồng xét xử quyết định thu giữ, xung công Nhà nước.

Sự việc được cơ quan Bảo hiểm xã hội phát hiện trong quá trình kiểm tra, rà soát việc đóng, hưởng các chế độ Bảo hiểm xã hội tại Doanh nghiệp tư nhân Bảo Tụ.

Trước đó, doanh nghiệp này có tần suất giải quyết chế độ thai sản cao, riêng năm 2022 có 5 trường hợp được thanh toán chế độ thai sản.

Ngày 22/3/2023, đoàn kiểm tra của Bảo hiểm xã hội TP Hà Nội tiến hành kiểm tra tại Doanh nghiệp tư nhân Bảo Tụ. Đến tháng 5/2024, cơ quan Bảo hiểm xã hội tiếp tục kiểm tra, rà soát hồ sơ và phát hiện một số dấu hiệu bất thường.

Cụ thể, hồ sơ xin việc được lập sau ngày ký hợp đồng lao động; một số giấy tờ chỉ ghi tên đơn giản; sơ yếu lý lịch có dấu hiệu tẩy xóa, sửa ngày ký và chữ ký; thông tin về ngày tháng, chữ ký của một số người lao động trên hợp đồng, bảng lương và sơ yếu lý lịch cũng không trùng khớp.

Sau quá trình rà soát, Bảo hiểm xã hội huyện Chương Mỹ (cũ) đã báo cáo Bảo hiểm xã hội TP Hà Nội và phối hợp với Công an huyện Chương Mỹ theo dõi, cung cấp thông tin liên quan đến việc đóng, hưởng chế độ Bảo hiểm xã hội tại doanh nghiệp.

Ngày 13/1/2025, Bảo hiểm xã hội huyện Chương Mỹ chuyển tin báo về doanh nghiệp có dấu hiệu rủi ro trong lĩnh vực Bảo hiểm xã hội đến Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Chương Mỹ. Từ đó, vụ án được khởi tố, điều tra.