Thượng tọa Thích Tâm Hải được bổ nhiệm phụ trách lĩnh vực Thông tin - Truyền thông GHPGVN TP.HCM

Theo đó, Quyết định số 567 /QĐ-BTS của Ban Thường trực Ban Trị sự GHPGVN TP.HCM do Hòa thượng Thích Lệ Trang, Phó Chủ tịch Hội đồng Trị sự, Trưởng ban Trị sự ấn ký, ngày 7-10-2026 chính thức bổ nhiệm Thượng tọa Thích Tâm Hải, Ủy viên Thường trực Ban Trị sự phụ trách Thông tin - Truyền thông Ban Trị sự GHPGVN TP.HCM khóa I, nhiệm kỳ 2026-2031.

Thượng tọa Thích Tâm Hải có trách nhiệm hoàn thành tốt công tác Thông tin - Truyền thông Phật giáo do Ban Thường trực Ban Trị sự GHPGVN Thành phố giao phó.

Thượng tọa Thích Thanh Phong, Phó Chủ tịch Hội đồng Trị sự, Phó Trưởng ban Thường trực Ban Trị sự GHPGVN TP.HCM chúc mừng Thượng tọa Thích Tâm Hải

Được biết, trước sự đổi mới của đất nước theo định hướng, GHPGVN cũng đã tạm dừng hoạt động của Ban Trị sự cấp quận, huyện, thị xã; sáp nhập các Ban Trị sự Phật giáo tỉnh, thành phố theo chủ trương chung.

Ngày 27-9-2025, tại Hội nghị Hội đồng Trị sự mở rộng, Giáo hội thống nhất cao sáp nhập 13 Ban, Viện Trung ương còn 9 Ban, Viện; Ban Thông tin - Truyền thông cũng có sự điều chỉnh, chuyển về Văn phòng Trung ương GHPGVN trực tiếp quản lý.

Sự thống nhất đó được đưa vào Nghị quyết số 461/NQ-HĐTS ngày 27-9-2025 của Ban Thường trực Hội đồng Trị sự GHPGVN.

Trong khi chờ đợi Hiến chương sửa đổi và sẽ trình Đại hội đại biểu Phật giáo toàn quốc lần thứ X, nhiệm kỳ 2026-2031, xem xét và thông qua, Ban Thông tin - Truyền thông thuộc Ban Trị sự GHPGVN các tỉnh, thành phố thuộc Ban Thường trực, chỉ định một Phó Thư ký Ban Trị sự đảm trách.

Hầu hết các tỉnh, thành phố đều thực hiện theo thông tư hướng dẫn của Ban Thường trực Hội đồng Trị sự, tuy nhiên do yêu cầu thực tế và tình hình cụ thể của một số địa phương, nhân sự phụ trách Thông tin - Truyền thông có nơi như Thủ đô Hà Nội được bổ nhiệm cho vị giáo phẩm Phó Trưởng ban kiêm Chánh Thư ký Ban Trị sự.

Riêng tại TP.HCM, từ sau Đại hội lần thứ I ngày 4 và 5-4-2026, vị trí này tạm thời khuyết vị. Tại phiên họp ngày 5-10-2026 do Hòa thượng Thích Lệ Trang, Phó Chủ tịch Hội đồng Trị sự, Trưởng ban Trị sự GHPGVN TP.HCM cùng Ban Thư ký Ban Trị sự và Thượng tọa Thích Tâm Hải, sau khi lắng nghe các phát biểu, đề xuất và các ý kiến khác, buổi họp đã thống nhất đề nghị phân công Thượng tọa Thích Tâm Hải phụ trách lĩnh vực Thông tin - Truyền thông của GHPGVN TP.HCM, theo Quyết định số 567 /QĐ-BTS của Ban Thường trực Ban Trị sự GHPGVN TP.HCM ngày 7-10-2026.

Trưởng các Ban chuyên môn, Phân ban và Văn phòng Ban Trị sự, Tổ sự kiện thuộc Ban Trị sự GHPGVN TP.HCM - Ảnh: Bảo Toàn

Hiện Ban Trị sự GHPGVN TP.HCM đã kiện toàn về các Ban chuyên môn, Tổ công tác và Văn phòng Ban Trị sự.

Theo đó, Ban Tăng sự do Hòa thượng Thích Lệ Trang kiêm Trưởng ban, Ban Giáo dục Phật giáo do Thượng tọa Thích Đạt Đức làm Trưởng ban, Ban Văn hóa - Nghi lễ do Thượng tọa Thích Trí Chơn làm Trưởng ban, Ban Hoằng pháp - Hướng dẫn Phật tử do Thượng tọa Thích Thiện Thuận làm Trưởng ban, Ban Phật giáo quốc tế do Thượng tọa Thích Chơn Phát làm Trưởng ban, Ban Kinh tế tài chính - Từ thiện xã hội do Hòa thượng Thích Hiển Đức làm Trưởng ban, lĩnh vực Thông tin - Truyền thông do Thượng tọa Thích Tâm Hải đảm nhiệm.

Phân ban Ni giới thuộc Ban Tăng sự do Ni sư Thích nữ Từ Thảo làm Trưởng Phân ban, bộ phận Văn phòng do Thượng tọa Thích Trung Nguyện làm Chánh Văn phòng, Tổ sự kiện do Thượng tọa Thích Quảng Chơn làm Tổ trưởng.

Thượng tọa Thích Tâm Hải hiện là Ủy viên Hội đồng Trị sự, Phó Trưởng ban Thông tin - Truyền thông Trung ương, tham gia Ban Thông tin - Truyền thông Phật giáo TP.HCM từ lúc thành lập (2012) với vai trò Phó Trưởng ban; Ủy viên Thường trực Ban Trị sự, Trưởng ban Thông tin - Truyền thông GHPGVN TP.HCM nhiệm kỳ 2017-2022, 2022-2027. Thượng tọa được bổ nhiệm Tổng Biên tập Báo Giác Ngộ từ năm 2022; đảm nhiệm Trưởng tiểu ban Thông tin - Báo chí trong các sự kiện quan trọng, Đại lễ của GHPGVN TP.HCM liên tiếp 10 năm qua.