Hội Doanh nhân cựu chiến binh, cựu chiến binh làm kinh tế tỉnh thống nhất kiện toàn nhân sự

Quang cảnh hội nghị - Ảnh: Mai Linh

Tại hội nghị, các đại biểu được quán triệt các văn bản hướng dẫn của Hiệp hội Doanh nghiệp doanh nhân CCB Việt Nam và Sở Nội vụ về công tác kiện toàn tổ chức hội; thông qua danh sách nhân sự kiện toàn BCH, BTV, Thường trực hội và Quy chế hoạt động của BCH Hội Doanh nhân CCB, CCB làm kinh tế tỉnh Quảng Trị, nhiệm kỳ 2024-2029.

Theo đó, BCH, BTV và Thường trực hội, nhiệm kỳ 2024-2029 có 39 đồng chí, thực hiện nhiệm vụ tổ chức triển khai nghị quyết của Đại hội Hội Doanh nhân CCB, CCB làm kinh tế tỉnh khóa I, nhiệm kỳ 2024-2029; xây dựng, tổ chức triển khai các chương trình, kế hoạch công tác toàn khóa và từng năm. Theo dõi, nắm tình hình, đánh giá kết quả tổ chức thực hiện các nhiệm vụ của hội, quyết định chủ trương, kế hoạch, biện pháp công tác của hội. Tham gia đóng góp ý kiến cho các cấp cấp ủy đảng, chính quyền, Hội CCB; triển khai thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế-xã hội của địa phương…

Hội Doanh nhân CCB, CCB làm kinh tế tỉnh được thành lập trên cơ sở sáp nhập Câu lạc bộ Doanh nhân CCB tỉnh Quảng Bình (cũ) và Hội Doanh nhân CCB tỉnh Quảng Trị (cũ).