Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn thăm Bảo tàng Lịch sử Đảng Cộng sản Trung Quốc

Đón đoàn vào thăm bảo tàng có đồng chí Ba Âm Triều Lỗ, Chủ nhiệm Ủy ban Dân tộc của Nhân Đại toàn quốc Trung Quốc, Chủ tịch Nhóm Nghị sĩ hữu nghị Trung - Việt; Phó tổng thư ký Nhân đại toàn quốc Trung Quốc Tống Nhuệ; lãnh đạo Bảo tàng Lịch sử Đảng Cộng sản Trung Quốc.

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn trao quà lưu niệm tặng Bảo tàng Lịch sử Đảng Cộng sản Trung Quốc.

Sau khi đi thăm, nghe giới thiệu các khu trưng bày trong bảo tàng, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn cho biết, Việt Nam cũng đã khởi công xây dựng Bảo tàng Đảng Cộng sản Việt Nam tại Hà Nội; dự kiến, công trình sẽ khánh thành vào đầu năm 2030, đúng dịp kỷ niệm 100 năm Ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam (3-2-1930 / 3-2-2030). Do đó, đồng chí Trần Thanh Mẫn bày tỏ mong muốn phía Bảo tàng Lịch sử Đảng Cộng sản Trung Quốc hỗ trợ, trao đổi kinh nghiệm với Việt Nam trong cấu trúc, thiết kế xây dựng cũng như trưng bày các hiện vật…

Viết lưu bút tại Bào tàng Lịch sử Đảng Cộng sản Trung Quốc, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn bày tỏ vui mừng được đến tham quan bảo tàng và chúc quan hệ hữu nghị truyền thống, Đối tác hợp tác chiến lược toàn diện, Cộng đồng chia sẻ tương lai Việt Nam - Trung Quốc có ý nghĩa chiến lược mãi mãi xanh tươi, đời đời bền vững.

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn và đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam tham quan Bảo tàng Lịch sử Đảng Cộng sản Trung Quốc.

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn lái tàu mô phỏng khi tham quan Bảo tàng Lịch sử Đảng Cộng sản Trung Quốc.

Bảo tàng Lịch sử Đảng Cộng sản Trung Quốc là công trình mang ý nghĩa lịch sử, văn hóa quan trọng, được xây dựng để tôn vinh và giới thiệu toàn bộ quá trình hình thành, phát triển của Đảng Cộng sản Trung Quốc từ năm 1921 đến nay, khẳng định vai trò lãnh đạo của Đảng Cộng sản Trung Quốc đối với toàn bộ quá trình phát triển của đất nước Trung Quốc.

Bảo tàng được khởi công xây dựng vào ngày 10-9-2018, khánh thành vào ngày 18-6-2021, đúng dịp chào mừng kỷ niệm 100 năm thành lập Đảng Cộng sản Trung Quốc (1-7-1921 / 1-7-2021). Từ ngày 15-7-2021, Bảo tàng đã mở cửa cho công chúng tham quan. Bảo tàng có tổng diện tích xây dựng là 147.000m2, được phân làm 4 khu vực, phân khu trưng bày, trong đó trưng bày hơn 2.500 bức ảnh, hơn 4.500 hiện vật....