TPHCM: Cán bộ, công chức đóng góp hơn 500 triệu đồng ủng hộ Quỹ 'Vì người nghèo'

Tại chương trình phát động ở các cơ quan chuyên trách tham mưu, giúp việc Thành ủy TPHCM, có sự tham dự của ông Trần Lưu Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy, Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội TPHCM; ông Đặng Minh Thông, Phó Bí thư Thành ủy TPHCM; bà Văn Thị Bạch Tuyết, Phó Bí thư Thành ủy TPHCM cùng đại diện lãnh đạo các cơ quan, đơn vị.

Bí thư Thành ủy TPHCM Trần Lưu Quang cùng các đại biểu dự phát động cán bộ, công chức, người lao động đóng góp ủng hộ Quỹ “Vì người nghèo TPHCM” năm 2026. Ảnh: VD.

Tại buổi phát động, bà Trương Thanh Nga, Phó Bí thư chuyên trách Đảng ủy MTTQ, các đoàn thể TPHCM tiếp nhận bảng kinh phí hơn 263 triệu đồng do cán bộ, công chức, người lao động các cơ quan chuyên trách tham mưu, giúp việc Thành ủy đóng góp.

Cán bộ, công chức, người lao động cơ quan Văn phòng Đoàn đại biểu Quốc hội và HĐND TPHCM, Văn phòng UBND TPHCM, đóng góp ủng hộ Quỹ "Vì người nghèo". Ảnh: TP.

Cùng ngày, Văn phòng Đoàn đại biểu Quốc hội và HĐND TPHCM, Văn phòng UBND TPHCM cũng tổ chức vận động đóng góp Quỹ “Vì người nghèo” thành phố. Toàn thể cán bộ, công chức, viên chức và người lao động của các cơ quan hưởng ứng đóng góp một ngày lương, với tổng số tiền hơn 210 triệu đồng. Bà Nguyễn Thị Tuyết Minh, Phó Bí thư chuyên trách Đảng ủy MTTQ, các đoàn thể TPHCM đại diện tiếp nhận bảng tượng trưng kinh phí ủng hộ.

Tập thể cán bộ, công chức cơ quan Ủy ban MTTQ Việt Nam TPHCM ủng hộ Quỹ “Vì người nghèo TPHCM”. Ảnh: TP.

Tập thể cán bộ, công chức cơ quan Ủy ban MTTQ Việt Nam TPHCM hưởng ứng chương trình, đóng góp ít nhất một ngày lương, với số tiền hơn 43 triệu đồng.

Nguồn kinh phí vận động là một trong những nguồn lực để Mặt trận và các tổ chức liên quan triển khai các hoạt động an sinh xã hội, hỗ trợ người dân vượt qua khó khăn. Từ nguồn Quỹ “Vì người nghèo”, nhiều chương trình được thực hiện như xây dựng, sửa chữa nhà ở; trao học bổng, phương tiện học tập cho học sinh, sinh viên có hoàn cảnh khó khăn; hỗ trợ thẻ bảo hiểm y tế và phương tiện sinh kế cho người dân.