Cuốn sách giàu tính lý luận và thực tiễn của cố Chủ tịch nước Trần Đại Quang

Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Thanh và PGS.TS. Vũ Trọng Lâm, Giám đốc - Tổng Biên tập Nhà xuất bản Chính trị quốc gia Sự thật tặng sách cho các đại biểu. Ảnh: Văn Điệp/TTXVN

Lễ giới thiệu cuốn sách được tổ chức đúng dịp kỷ niệm 70 năm Ngày sinh cố Chủ tịch nước Trần Đại Quang (12/10/1956 - 12/10/2026), thể hiện sự tri ân thành kính và lòng biết ơn sâu sắc đối với một nhà lãnh đạo cống hiến trọn đời cho sự nghiệp cách mạng vẻ vang của Đảng và dân tộc, vì hạnh phúc của nhân dân.

Tại buổi lễ, Phó Giáo sư, Tiến sĩ Vũ Trọng Lâm, Giám đốc - Tổng Biên tập Nhà xuất bản Chính trị quốc gia Sự thật cho biết, việc tuyển chọn 70 tác phẩm không chỉ mang ý nghĩa biểu trưng sâu sắc, mà còn giúp khái quát một cách toàn diện, hệ thống tầm nhìn tư duy, quan điểm chỉ đạo và dấu ấn hoạt động của Đồng chí qua các chặng đường công tác.

Phó Giáo sư, Tiến sĩ Vũ Trọng Lâm nhấn mạnh, giá trị xuyên suốt của cuốn sách là sự kiên định nền tảng tư tưởng của cách mạng Việt Nam, lấy chủ nghĩa Mác - Lênin và tư tưởng Hồ Chí Minh làm kim chỉ nam. Điều này đòi hỏi phải nắm vững bản chất khoa học của học thuyết, gắn chặt lý luận với thực tiễn, đồng thời vận dụng và phát triển sáng tạo cho phù hợp với điều kiện thực tế của đất nước. Đó là sự thống nhất biện chứng giữa nhận thức và hành động, giữa bản lĩnh chính trị và tư duy giải quyết những vấn đề thực tiễn mới đặt ra. Trong cuốn sách, các vấn đề lý luận được trình bày gắn liền với thực tiễn sinh động từ hơn 40 năm cống hiến của một nhà lãnh đạo dày dạn kinh nghiệm, từng kinh qua nhiều trọng trách trong các giai đoạn lịch sử của đất nước.

PGS.TS. Vũ Trọng Lâm, Giám đốc - Tổng Biên tập Nhà xuất bản Chính trị quốc gia Sự thật tặng sách cho các đại biểu. Ảnh: Văn Điệp/TTXVN

Vì vậy, mỗi trang sách không chỉ đưa ra những luận giải mang tầm chiến lược, lâu dài, mà còn thấm đẫm tâm huyết, trăn trở và trách nhiệm của Đại tướng, Giáo sư, Tiến sĩ Trần Đại Quang trước Đảng, Nhà nước và nhân dân. Những hình ảnh được tuyển chọn góp phần kết nối tư tưởng với hành động, quan điểm với thực tế, làm nổi bật chân dung một nhà lãnh đạo tận tụy, hết lòng vì nước vì dân.

Cuốn sách sẽ là tài liệu giá trị phục vụ nghiên cứu, giảng dạy, học tập lý luận chính trị và tổng kết thực tiễn; tuyên truyền, giáo dục truyền thống cách mạng, bồi dưỡng lý tưởng cách mạng, đạo đức công vụ, trách nhiệm nêu gương, sự mẫn cán và mẫu mực của cán bộ, đảng viên; góp phần củng cố niềm tin của Nhân dân đối với sự nghiệp cách mạng vẻ vang của Đảng, Nhà nước và chế độ xã hội chủ nghĩa.

Nguyên Ủy viên Trung ương Đảng, nguyên Phó Chủ tịch nước Đặng Thị Ngọc Thịnh và bà Nguyễn Thị Hiền, Phu nhân cố Chủ tịch nước Trần Đại Quang, tặng sách cho các đại biểu. Ảnh: Văn Điệp/TTXVN

Cuốn sách gồm 2 phần: Phần I: Chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh: Nền tảng tư tưởng, cơ sở lý luận và kim chỉ nam cho sự nghiệp cách mạng Việt Nam, tập trung làm rõ giá trị khoa học, cách mạng cùng sức sống của chủ nghĩa Mác - Lênin và tư tưởng Hồ Chí Minh. Đồng thời, thể hiện những nội dung sâu sắc về việc học tập, vận dụng tư tưởng Hồ Chí Minh trong công tác và trong rèn luyện phẩm chất, đạo đức của người cán bộ. Những nội dung này không chỉ khẳng định nền tảng tư tưởng của Đảng, mà còn đưa ra phương pháp chuyển hóa nhận thức lý luận thành bản lĩnh chính trị, trách nhiệm công tác và hiệu quả phục vụ nhân dân.

Phần II: Kiên định con đường đi lên chủ nghĩa xã hội: Lựa chọn nhất quán của cách mạng Việt Nam, phản ánh tư duy của Đại tướng, Giáo sư, Tiến sĩ Trần Đại Quang về những vấn đề cốt lõi trong của sự nghiệp đổi mới, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Các bài viết tập trung vào vai trò lãnh đạo và công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng; xây dựng Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa của nhân dân, do nhân dân, vì nhân dân và đẩy mạnh cải cách tư pháp; củng cố quốc phòng, an ninh và thực hiện đường lối đối ngoại độc lập, tự chủ, đa phương hóa, đa dạng hóa; phát huy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc và nâng cao đời sống nhân dân.

Cuốn sách Kiên định chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh và con đường đi lên chủ nghĩa xã hội ở nước ta của Đại tướng, GS.TS. Trần Đại Quang, nguyên Ủy viên Bộ Chính trị, nguyên Chủ tịch nước được trưng bày tại buổi lễ. Ảnh: Văn Điệp/TTXVN

Các nội dung này được đặt trong mối quan hệ hữu cơ giữa xây dựng với bảo vệ Tổ quốc; giữa phát triển kinh tế - xã hội với bảo đảm quốc phòng, an ninh; giữa độc lập, tự chủ với chủ động, tích cực hội nhập quốc tế, qua đó thể hiện một cách toàn diện những vấn đề mà Đại tướng, Giáo sư, Tiến sĩ Trần Đại Quang dành nhiều tâm huyết nghiên cứu, chỉ đạo.