Zidane phát cuồng

Màn ăn mừng phấn khích của Zidane.

Pháp chạm trán Bỉ thuộc lượt trận thứ 2 bảng A Nations League ở Brussels hôm 29/9. Hai đội giằng co và tưởng như sẽ phải chia điểm khi thời gian thi đấu chính thức chỉ còn vài phút.

Đúng lúc đó, Olise tạo nên khoảnh khắc khác biệt. Nhận bóng ở giữa sân, ngôi sao Bayern Munich tăng tốc, vượt qua loạt cầu thủ Bỉ trước khi tiến sát vùng cấm. Cựu tiền vệ Crystal Palace sau đó tung cú sút chìm hiểm hóc, đưa bóng vào góc thấp khung thành.

Bàn thắng khiến Zidane không thể kiềm chế cảm xúc. Nhà cầm quân người Pháp lập tức lao khỏi khu vực kỹ thuật, hét lớn rồi tung chân đá một quả bóng đang được đặt bên đường biên.

Khoảnh khắc ăn mừng đầy bản năng của Zidane nhanh chóng thu hút sự chú ý. Sau trận, khi được hỏi về màn ăn mừng có phần bất ngờ, ông bật cười.

"Tôi thậm chí không biết mình vừa làm gì. Tôi dõi theo pha bóng của Michael. Cậu ấy đi bóng và tạo ra một tình huống tuyệt vời. Tôi nhìn thấy quả bóng và phải sút nó. Hơi buồn cười thật", Zidane chia sẻ.

Chiến thắng 1-0 trước Bỉ giúp Zidane toàn thắng cả hai trận đầu tiên trên cương vị HLV trưởng tuyển Pháp. Ở trận ra mắt, "Les Bleus" cũng thắng tối thiểu 1-0 trên sân Thổ Nhĩ Kỳ nhờ bàn thắng của Kylian Mbappe.

Pháp sẽ trở lại thi đấu vào ngày 3/10 khi tiếp đón Italy tại Stade de France. Đây sẽ là trận sân nhà đầu tiên của Zidane trên cương vị HLV trưởng "Les Bleus".