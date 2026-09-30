Việt Nam thua Thái Lan là do dùng quá ít cầu thủ thuần nội?

Việt Nam chấm dứt chuỗi 27 trận bất bại.

Điều đáng suy nghĩ không phải Việt Nam thua, mà là thất bại đến đúng lúc đội tuyển sở hữu lực lượng được đánh giá mạnh nhất, với rất nhiều cầu thủ mới nhập tịch. Có lẽ vấn đề nằm ở chỗ chúng ta có quá ít cầu thủ thuần nội trên sân để tạo nên sự ăn ý vốn từng giúp Việt Nam vượt qua Thái Lan.

Thua Thái Lan ở thời điểm tự tin nhất

Không có chuỗi bất bại nào kéo dài mãi mãi. Barcelona, PSG hay bất kỳ đội bóng lớn nào trên thế giới cũng từng phải nếm trải thất bại sau những chuỗi trận ấn tượng. Vì thế, việc Việt Nam chấm dứt chuỗi 27 trận bất bại không phải điều quá bất thường.

Nhưng cách chuỗi bất bại này kết thúc vẫn khiến người hâm mộ khó chịu. Nếu đối thủ là một đội bóng vượt trội về đẳng cấp, thất bại có thể dễ chấp nhận hơn. Đằng này, Việt Nam lại thua Thái Lan, đối thủ truyền kiếp của bóng đá Đông Nam Á đúng vào thời điểm chúng ta tự tin nhất.

Trong 4 lần gặp nhau trước đó, Việt Nam đều có kết quả rất tích cực trước “Voi chiến”, khi thắng cả hai lượt trận chung kết AFF Cup 2024 và thắng 1, hòa 1 tại chung kết AFF Cup 2026. Những chiến thắng liên tiếp ấy tạo ra tâm lý tự tin nghiêng về phía Việt Nam.

Thái Lan chắc chắn đã mạnh hơn so với những lần chạm trán trước. Nhưng Việt Nam cũng mạnh hơn, thậm chí sở hữu một đội hình có chiều sâu và nhiều lựa chọn hơn nhờ sự xuất hiện của hàng loạt cầu thủ mới đủ điều kiện khoác áo đội tuyển sau khi nhập tịch.

Ngoài ba cầu thủ gốc Brazil, đội tuyển còn có những cầu thủ có nguồn gốc Việt như Quang Vinh, Adou Minh hay William Hoàng. Đây đều là những cầu thủ đã chứng minh năng lực tại V-League và được kỳ vọng giúp đội tuyển nâng cấp chất lượng chuyên môn.

Thế nhưng, bóng đá đội tuyển không đơn giản là phép cộng của những cầu thủ giỏi. Một cầu thủ có thể xuất sắc ở cấp CLB nhưng chưa chắc lập tức trở thành một mắt xích hiệu quả trong đội tuyển nếu chưa có đủ thời gian tập luyện và thi đấu cùng đồng đội. Đó có thể chính là vấn đề của Việt Nam trong trận thua Thái Lan.

Việt Nam cần một đội tuyển chơi ăn ý.

Đội tuyển cần sự ăn ý hơn là cần ngôi sao

Nhìn lại những thành công gần đây, Việt Nam từng chứng minh rằng hoàn toàn có thể đánh bại Thái Lan bằng một đội hình thuần nội. Ở trận chung kết lượt về AFF Cup 2024, Việt Nam lội ngược dòng thắng Thái Lan 3-2 với 11 cầu thủ trên sân đều là những cầu thủ thuần nội.

Tại chung kết SEA Games diễn ra trên đất Thái cuối năm ngoái, đội cũng giành chiến thắng với lực lượng thuần nội. Điều đó cho thấy Việt Nam không nhất thiết phải có thật nhiều cầu thủ nhập tịch mới có thể vượt qua Thái Lan.

Thứ đội tuyển từng có rất rõ ràng là sự ăn ý. Những cầu thủ đã thi đấu cùng nhau trong thời gian dài hiểu cách di chuyển của đồng đội, biết khi nào phải pressing, khi nào lùi xuống, lúc nào chuyền bóng vào khoảng trống và ai sẽ xuất hiện ở vị trí tiếp theo. Những điều ấy không thể hình thành chỉ sau vài buổi tập.

Trong khi đó, tại FIFA ASEAN Cup, Việt Nam đưa vào đội hình khá nhiều cầu thủ mới đủ điều kiện khoác áo đội tuyển sau khi nhập tịch. Họ đều là những tài năng đã được kiểm chứng ở V.League, nhưng lại thiếu một thứ rất quan trọng: thời gian cùng nhau xây dựng một đội bóng.

Các cầu thủ mới có thể hiểu chiến thuật của HLV Kim Sang-sik, nhưng hiểu chiến thuật không đồng nghĩa với việc hiểu đồng đội. Đặc biệt ở một trận đấu có cường độ cao như Việt Nam - Thái Lan, chỉ một nhịp phối hợp thiếu ăn ý, một pha thiếu bọc lót cũng có thể khiến cấu trúc đội hình bị phá vỡ.

Đó là điều mà những cầu thủ đã chơi cạnh nhau nhiều năm thường làm tốt hơn. Vì thế, nghịch lý của Việt Nam hiện nay là đội tuyển có thể đang sở hữu lực lượng cá nhân mạnh hơn trước nhưng chưa chắc đã là một tập thể mạnh hơn.

Nhập tịch giúp đội tuyển mở rộng nguồn cầu thủ và nâng cao chất lượng chuyên môn. Nhưng nó không thể ngay lập tức tạo ra sự kết nối. Muốn những cầu thủ mới thực sự trở thành một phần của đội tuyển, Việt Nam cần thêm thời gian tập trung, các trận giao hữu và những trận đấu đủ lớn để họ hiểu đồng đội cũng như thích nghi với hệ thống.

Thất bại trước Thái Lan vì thế có thể xem là một lời cảnh báo. Vấn đề không nằm ở chuyện cầu thủ nhập tịch tốt hay xấu, mà ở cách kết hợp họ với nền tảng cầu thủ thuần nội đã tạo nên bản sắc và sự ăn ý của đội tuyển trong những năm qua.

Việt Nam không cần quay lưng với cầu thủ nhập tịch. Ngược lại, họ có thể là một phần quan trọng của tương lai. Nhưng khi họ chưa thực sự hòa nhập thì cần phải cho họ có thời gian để làm quen. Nếu họ chưa làm quen thì thà dùng đội hình thuần nội còn hơn. Bóng đá đội tuyển cuối cùng vẫn là câu chuyện của một tập thể. Có nhiều cầu thủ giỏi hơn chưa chắc đã có một đội bóng tốt hơn.

Highlights Thái Lan 2-0 Việt Nam Tối 29/9, đội tuyển Việt Nam nhận thất bại trước Thái Lan với tỷ số 0-2 tại lượt 2 bảng B FIFA ASEAN Cup 2026.