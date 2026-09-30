Ronaldo bất mãn vì ngồi dự bị, LĐBĐ Bồ Đào Nha họp khẩn

Theo tờ Record, Cristiano Ronaldo, huấn luyện viên trưởng đội tuyển quốc gia Jorge Jesus và Chủ tịch Liên đoàn bóng đá Bồ Đào Nha (FPF) Pedro Proenca có cuộc họp khẩn vào ngày 1/10. Tờ báo dự đoán nội dung cuộc họp xoay quanh những vụ việc liên quan đến hành vi và thái độ của siêu sao 41 tuổi.

Cristiano Ronaldo trở thành tâm điểm của đội tuyển Bồ Đào Nha dù không thi đấu phút nào trong chiến thắng 2-1 trước Na Uy tại Giải vô địch các quốc gia châu Âu (UEFA Nations League) ngày 27/9. Theo ESPN, đây là lần đầu tiên sau hơn 18 năm Ronaldo không được sử dụng trong một trận đấu chính thức của đội tuyển Bồ Đào Nha dù không gặp vấn đề về thể trạng.

Ronaldo đá chính khi Bồ Đào Nha thắng Xứ Wales 1-0 ngày 24/9. Ba ngày sau, anh được xếp dự bị trước Na Uy và đã khởi động trong trận đấu, nhưng cuối cùng không được tung vào sân. HLV Jorge Jesus thừa nhận trước trận, ông và Ronaldo từng trao đổi về khả năng tiền đạo 41 tuổi thi đấu khoảng 30 phút cuối.

Cristiano Ronaldo trở thành tâm điểm của đội tuyển Bồ Đào Nha. (Ảnh: AP)

“Tôi đã thống nhất với cậu ấy rằng cậu ấy sẽ vào sân trong nửa giờ cuối, nhưng diễn biến trận đấu không đòi hỏi điều đó. Goncalo Ramos đang chơi tốt. Cậu ấy ghi một bàn và có thêm một bàn thắng không được công nhận.

Tôi cảm thấy đó không phải thời điểm thích hợp để thay cậu ấy ra. Quyết định này không nhằm bảo đảm thể lực cho Ronaldo, bởi cậu ấy đủ khả năng thi đấu trong khoảng thời gian dài tùy theo mong muốn của tôi. Diễn biến của trận đấu khiến việc đưa Ronaldo vào sân không còn hợp lý. Thay vào đó, chúng tôi cần một cầu thủ khác để bảo đảm sự cân bằng và giữ vững kết quả”, ESPN dẫn lời nhà cầm quân người Bồ Đào Nha.

Sau tiếng còi mãn cuộc, Ronaldo không cùng đồng đội ăn mừng chiến thắng với cổ động viên Bồ Đào Nha. Thay vào đó, anh đi thẳng vào đường hầm với vẻ mặt không vui. Theo Star News Korea, đây là chi tiết khiến phản ứng của Ronaldo nhận được sự chú ý lớn từ truyền thông quốc tế. Trong khi đó, Jorge Jesus cho biết ông sẽ trao đổi trực tiếp với học trò để làm rõ vấn đề.

Ronaldo vẫn tham dự buổi tập hồi phục một ngày sau chiến thắng trước Na Uy. Tuy nhiên, đến buổi tập ngày 29/9 tại Malmo (Thụy Điển), tiền đạo sinh năm 1985 không tham dự buổi tập luyện cùng toàn đội.

Trước buổi tập khoảng 30 phút, Ronaldo xuất hiện trên sân và trao đổi với Jorge Jesus gần khu vực ghế dự bị. Anh sau đó rời sân, trở về khách sạn và tập riêng trong phòng gym. Theo FPF, Cristiano Ronaldo thực hiện giáo án tập riêng do sân vận động không có những trang thiết bị cần thiết phục vụ chương trình tập luyện của anh.

Thông báo này được đưa ra trong bối cảnh những đồn đoán về quan hệ giữa Ronaldo và Jorge Jesus ngày càng xuất hiện nhiều. Khi được phóng viên hỏi về việc trao đổi với học trò, Jesus trả lời ngắn gọn: “Tôi nói chuyện với Cristiano Ronaldo mỗi ngày và từng phút”.

Những diễn biến liên tiếp liên quan đến Ronaldo khiến sự việc không còn chỉ dừng ở mối quan hệ giữa cầu thủ và HLV trưởng. Trong bối cảnh những đồn đoán về bất đồng nội bộ ngày càng gia tăng, Chủ tịch FPF Pedro Proenca quyết định trực tiếp tham gia xử lý vấn đề.

Theo Desporto ao Minuto, ông Proenca xuất hiện tại sân bay Humberto Delgado ở Lisbon ngày 29/9 để đáp chuyến bay tới Copenhagen. Đáng chú ý, người đứng đầu FPF thay đổi lịch trình vào phút chót. Theo kế hoạch ban đầu, ông dự kiến tới Azores theo dõi trận đấu của U21 Bồ Đào Nha, nhưng thay vào đó lên đường tới Đan Mạch - nơi đội tuyển quốc gia chuẩn bị thi đấu ngày 1/10.

Chủ tịch FPF được cho là muốn trực tiếp làm rõ những vấn đề phát sinh trong những ngày qua, đồng thời tháo gỡ căng thẳng trước trận đấu tiếp theo của đội tuyển Bồ Đào Nha.