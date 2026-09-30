Chùm ảnh: Khoảnh khắc ấn tượng trận tuyển Anh thắng CH Czech

Tiền vệ Morgan Rogers dứt điểm giữa vòng vây hàng thủ CH Czech nhưng bóng tìm đến cột dọc. Tuyển Anh bỏ lỡ cơ hội vượt lên trong hiệp 1. Ảnh: Shutterstock Editorial.

Bước ngoặt xuất hiện khi tiền vệ Pavel Sulc vào bóng nguy hiểm với tiền vệ Elliot Anderson. Ảnh: Getty Images.

Sau khi tham khảo VAR, trọng tài đã rút thẻ đỏ với Pavel Sulc ở phút 25. Từ đó, chủ nhà CH Czech phải lùi sâu chống đỡ sức ép của tuyển Anh. Ảnh: PA.

Thế bế tắc được phá vỡ ở phút 47, khi tiền đạo Anthony Gordon ghi bàn từ đường chuyền của hậu vệ Trent Alexander-Arnold. Ảnh: Shutterstock Editorial.

Anthony Gordon ăn mừng sau bàn mở tỷ số. Bàn thắng ngay đầu hiệp 2 giúp tuyển Anh giải tỏa sức ép, buộc chủ nhà phải tìm cách đáp trả và để lộ thêm khoảng trống. Ảnh: Getty Images.

Đến phút 69, tiền đạo Harry Kane chớp thời cơ khi bóng bật ra sau pha xâm nhập của Morgan Rogers. Cú dứt điểm nâng cách biệt lên 2-0 cho Tam Sư. Ảnh: Getty Images.

Đội trưởng tuyển Anh ăn mừng bàn thắng giúp đội khách tiến gần chiến thắng. Harry Kane tiếp tục cùng Anthony Gordon tạo nên khác biệt trên hàng công. Ảnh: Reuters.

HLV Thomas Tuchel chỉ đạo học trò từ đường biên. Tuyển Anh bảo toàn tỷ số 2-0, tạm quên đi thất vọng sau thất bại trước Tây Ban Nha ở lượt trận trước. Ảnh: Getty Images.

Bảng thống kê cho thấy tuyển Anh kiểm soát bóng 66%, tung 22 cú dứt điểm, trong đó 7 lần trúng đích và ghi 2 bàn. CH Czech chỉ có 6 cú sút nhưng đều không thành công. Nguồn đồ họa: The Sun.