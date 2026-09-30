Việt Nam lọt top 20 ASIAD 2026, chặng nước rút còn cơ hội bứt phá?

Đoàn Thể thao Việt Nam đã có tấm Huy chương Vàng thứ hai tại ASIAD 2026 sau chiến thắng của cầu mây nữ ở nội dung đôi nữ ngày 29/9. Ảnh: VTV

Việt Nam giành thêm Huy chương Vàng, thăng tiến trên bảng tổng sắp

Sáng 29/9, Nguyễn Thị Khánh Ly và Nguyễn Thị Thu Trang đánh bại cặp vận động viên Philippines với tỷ số 2-0 trong trận chung kết đôi nữ môn cầu mây, mang về Huy chương Vàng thứ hai cho Đoàn Thể thao Việt Nam tại ASIAD 2026.

Trước đó, tấm Huy chương Vàng đầu tiên thuộc về Nguyễn Ngọc Trâm, Bùi Ngọc Nhi và Hoàng Thị Thu Uyên ở nội dung kata đồng đội nữ môn karate ngày 22/9.

Huy chương Bạc duy nhất đến thời điểm này thuộc về Đinh Văn Tâm ở nội dung tán thủ 56 kg nam môn wushu.

Tính đến hết ngày 29/9, Việt Nam có 20 huy chương, gồm 2 Huy chương Vàng, 1 Huy chương Bạc và 17 Huy chương Đồng, đứng thứ 19 trên bảng tổng sắp. Trong khu vực Đông Nam Á, Việt Nam đứng sau Thái Lan, Malaysia, Indonesia, Singapore và Philippines về số Huy chương Vàng.

Tấm Huy chương Vàng thứ hai cũng giúp Việt Nam hoàn thành một nửa mục tiêu 4-6 Huy chương Vàng được đặt ra trước ASIAD 2026. Theo đánh giá, các nội dung còn lại vẫn có thể đem đến thêm huy chương cho đoàn Việt Nam trong những ngày cuối.

Việt Nam còn bao nhiêu hạng mục thi đấu tại ASIAD 2026?

Chặng cuối ASIAD 2026 vẫn còn nhiều nội dung có vận động viên Việt Nam tranh tài.

Ngày 30/9 tập trung nhiều nội dung đáng chú ý như cầu mây, boxing, bắn súng, taekwondo, vật, judo và jujitsu.

Ở cầu mây, đội tuyển nữ Việt Nam bước vào nội dung 4 nữ sau khi giành Huy chương Vàng đôi nữ. Đây cũng là nội dung Việt Nam từng vô địch tại ASIAD 2022. Trong boxing, Nguyễn Thị Tâm (51 kg nữ) và Lưu Diễm Quỳnh (75 kg nữ) thi đấu bán kết. Bắn súng có Phạm Quang Huy và Vũ Tiến Nam tranh tài nội dung 25 m súng ngắn bắn nhanh, trong khi các võ sĩ Việt Nam tiếp tục thi đấu ở taekwondo, vật, judo và jujitsu.

Ngày 1/10, tâm điểm là thể thao điện tử, khi đội tuyển Liên Minh Huyền Thoại Việt Nam thi đấu bán kết sau khi toàn thắng 3 trận vòng bảng và đứng đầu bảng A. Với thể thức của nội dung này, Việt Nam đã chắc chắn có ít nhất một Huy chương Đồng. Một số nội dung của các môn khác cũng tiếp tục diễn ra trong giai đoạn cuối của Đại hội.

Ở những ngày cuối trước lễ bế mạc 4/10, các môn còn lịch thi đấu với vận động viên Việt Nam sẽ tiếp tục hoàn tất các nội dung còn lại, qua đó quyết định thành tích chung cuộc của Đoàn Thể thao Việt Nam tại ASIAD 2026.

ASIAD 2026 diễn ra tại Aichi-Nagoya, Nhật Bản, với 43 môn, 71 phân môn và 469 bộ huy chương. Bảng tổng sắp của Việt Nam vẫn có thể thay đổi khi các nội dung còn lại lần lượt kết thúc.