Phát động sân chơi bóng rổ dành cho học sinh tiểu học Hà Nội

Đại diện lãnh đạo Báo Thiếu niên Tiền phong và Nhi đồng phát biểu phát động mùa giải 2026

Giải do Báo Thiếu niên Tiền phong và Nhi đồng phối hợp với Liên đoàn Bóng rổ Hà Nội cùng các đơn vị liên quan tổ chức.

Được duy trì thường niên, giải hướng tới mục tiêu khuyến khích học sinh rèn luyện thể chất, hình thành thói quen vận động, đồng thời bồi dưỡng tinh thần đồng đội, tính kỷ luật và ý chí vượt qua thử thách thông qua hoạt động thể thao.

Trải qua 20 năm tổ chức, sân chơi này ngày càng thu hút sự tham gia của các trường tiểu học trên địa bàn Hà Nội, trong khi chất lượng chuyên môn cũng từng bước được nâng cao.

Từ giải đấu, nhiều học sinh có năng khiếu đã tiếp tục theo đuổi bóng rổ, phát triển lên các cấp độ cao hơn và góp mặt tại những sân chơi quốc gia, trong đó có Giải Bóng rổ chuyên nghiệp Việt Nam (VBA).

Theo kế hoạch, các đội đăng ký tham dự giải muộn nhất vào ngày 2.10 và hoàn thiện hồ sơ trước ngày 15.10. Ban tổ chức dự kiến tổ chức họp báo, bốc thăm và xếp lịch thi đấu vào ngày 21.10.

Vòng loại sẽ diễn ra trong các ngày 31.10, 1.11, 7.11 và 8.11 tại bốn địa điểm gồm Trường Tiểu học Archimedes Academy, Trường Tiểu học Bạch Mai, Trường Tiểu học Định Công và Trường Newton Goldmark.

Toàn cảnh buổi lễ

Những đội có thành tích tốt sẽ giành quyền bước vào vòng chung kết, dự kiến diễn ra trong hai ngày 21 và 22.11 tại Trường Tiểu học I-sắc Niu-tơn. Chương trình bế mạc và trao giải cũng được tổ chức sau khi các nội dung tranh tài kết thúc.

Bước sang lần tổ chức thứ XX, giải tiếp tục hướng tới việc mở rộng phong trào tập luyện bóng rổ trong trường học, qua đó tạo môi trường để học sinh vận động, giao lưu và phát triển năng khiếu ngay từ lứa tuổi tiểu học.