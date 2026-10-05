Bản giao hòa thể thao, văn hóa truyền thống và công nghệ

Chương trình nghệ thuật tại lễ bế mạc ASIAD 20. (Ảnh: TÂN HOA XÃ)

Thái tử Akishino, Công nương Kiko của Nhật Bản tham dự buổi lễ cùng các lãnh đạo thể thao hàng đầu châu lục, các đoàn vận động viên từ 45 quốc gia và vùng lãnh thổ.

Với chủ đề “One Asia” (Một châu Á), lễ bế mạc nhấn mạnh tinh thần gắn kết và đoàn kết của các quốc gia châu Á thông qua thể thao. Phát biểu mở đầu, Chủ tịch Ủy ban tổ chức ASIAD 20 Hideaki Omura đã gửi lời tri ân sâu sắc đến tất cả những người đã góp sức làm nên thành công của một kỳ đại hội quy mô lớn với 43 môn thể thao, 71 phân môn và 469 bộ huy chương. Hơn 10.000 vận động viên châu lục đã đưa Á vận hội trở thành sân khấu của những cuộc bứt phá giới hạn ngoạn mục và giàu cảm xúc, đồng thời bày tỏ hy vọng ASIAD 2026 sẽ góp phần thúc đẩy hòa bình, hữu nghị và đoàn kết giữa các quốc gia châu Á.

Trong phát biểu sau đó, Chủ tịch Hội đồng Olympic châu Á (OCA) Sheikh Joaan bin Hamad Al Thani cũng gửi lời cảm ơn Chính phủ Nhật Bản, chính quyền Aichi-Nagoya, Ban tổ chức cùng đội ngũ tình nguyện viên...; nhấn mạnh sức mạnh của thể thao trong việc kết nối con người và củng cố tình hữu nghị giữa các quốc gia châu Á.

Tại lễ bế mạc, OCA công bố hai vận động viên xuất sắc nhất ASIAD 20. Vận động viên Yu Zidi của Trung Quốc được trao danh hiệu “Vận động viên nữ xuất sắc nhất” sau khi giành 3 Huy chương Vàng ở các nội dung 200m bướm, 200m hỗn hợp cá nhân và 400m hỗn hợp cá nhân, thiết lập 3 kỷ lục ASIAD và 1 kỷ lục châu Á. Vận động viên của Thái Lan Puripol Boonson được lựa chọn là “Vận động viên nam xuất sắc nhất” sau cú đúp Huy chương Vàng ở nội dung 100m và 200m, kèm hàng loạt kỷ lục ASIAD và thành tích ngang kỷ lục châu Á ở cự ly 200m.

Sau nghi thức tắt ngọn lửa trên đài đuốc là chương trình nghệ thuật chào mừng thành công đại hội với những vũ khúc rực rỡ sắc màu, mang đúng tinh thần “One Asia” (Một châu Á) - thông điệp xuyên suốt của Đại hội.

Lễ bế mạc khép lại với lễ trao cờ đại hội và giới thiệu Qatar, quốc gia đăng cai ASIAD 21 tại Doha với hình ảnh vận động viên đua ngựa Jassim Al Kuwari cưỡi ngựa tiến vào khu vực lễ đài để nhận cờ ASIAD, đánh dấu bước chuyển giao hướng tới kỳ đại hội tiếp theo tại Doha.

Hai Huy chương Vàng khép lại ASIAD 20

Hai Huy chương Vàng cuối cùng của ASIAD 20 được trao ở môn cưỡi ngựa trong ngày 4/10, với hai nội dung nhảy vượt chướng ngại vật cá nhân thuộc hai nhóm thi đấu khác nhau. Ở nội dung Group A, Faleh Al Ajmi của Qatar cùng chú ngựa Qapella giành Huy chương Vàng sau khi hoàn thành phần thi không mắc lỗi. Abdullah Al Muhairi của Các Tiểu vương quốc Arab thống nhất (UAE) giành Huy chương Bạc, trong khi Khaled Almobty của Saudi Arabia nhận Huy chương Đồng.

Group A dành cho nhóm vận động viên thi đấu ở mức chướng ngại vật từ 1,4 đến 1,5m. Các kỵ sĩ phải điều khiển ngựa vượt qua hàng loạt chướng ngại vật theo đúng trình tự, đồng thời hạn chế lỗi và hoàn thành đường thi trong thời gian tốt. Ở nội dung Group B, dành cho nhóm vận động viên có trình độ cao hơn, Ramzy Al Duhami của Saudi Arabia cùng ngựa Untouchable 32 giành Huy chương Vàng, Bassem Mohamed của Qatar đoạt Huy chương Bạc và Abdulrahman Alrajhi, cũng của Saudi Arabia, giành Huy chương Đồng. Điểm khác biệt đáng chú ý của Group B là chiều cao chướng ngại vật có thể lên tới 1,55m, đòi hỏi kỹ thuật và sự phối hợp rất cao giữa kỵ sĩ với ngựa.

Việt Nam không còn vận động viên tranh tài trong ngày cuối và kết thúc Đại hội với thành tích 3 Huy chương Vàng, 3 Huy chương Bạc và 19 Huy chương Đồng, xếp thứ 20 trên bảng xếp hạng thành tích huy chương.