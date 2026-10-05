Haaland tập tễnh rời sân, Na Uy thua Bồ Đào Nha

Haaland ra dấu về phía Ban huấn luyện rồi tập tễnh rời sân ở phút 67 trong trận Na Uy gặp Bồ Đào Nha rạng sáng 5/10 (giờ Hà Nội). Chân sút 26 tuổi được thay bằng Jorgen Strand Larsen khi đôi bên đang hòa nhau 1-1.

Theo báo Dagbladet, tiền đạo Man City ôm vùng háng trước khi rời sân.

“Tôi nghĩ cậu ấy đang thận trọng”, chuyên gia bóng đá Bernt Hulsker nhận định: “Haaland cần nghỉ ngơi và hồi phục”.

Erling Haaland ra dấu thay người trong trận Na Uy thua Bồ Đào Nha 1-2 trên sân Dragao rạng sáng 5/10 (giờ Hà Nội). Ảnh: AFP.

Tình trạng của Haaland diễn ra trong bối cảnh Man City sẽ làm khách Liverpool lúc 22h30 ngày 11/10. Chân sút Na Uy đã ghi 5 bàn qua 5 lần ra sân ở Ngoại hạng Anh mùa này.

Nỗi lo nhân sự của đội chủ sân Etihad cũng không dừng ở chân sút người Na Uy. Trước đó, Nico O’Reilly phải rời đợt tập trung của tuyển Anh vì chấn thương. Rico Lewis được đôn lên từ đội U21 để bổ sung lực lượng trước trận gặp Czechia tại Wembley lúc 1h45 ngày 7/10.

Những vấn đề thể lực xuất hiện giữa lúc đoàn quân dưới trướng HLV Enzo Maresca còn chịu sức ép từ vụ vi phạm quy định tài chính.

CLB bị kết luận vi phạm hơn 100 trong tổng số 130 cáo buộc và đang chờ quyết định về hình phạt. Đội bóng thành Manchester tiếp tục khẳng định không làm sai, đồng thời đã nộp đơn kháng cáo.

Trận gặp Liverpool sẽ là lần đầu thầy trò HLV Maresca trở lại thi đấu sau kết luận ấy. Vì vậy, hình ảnh Haaland tập tễnh rời sân càng khiến quá trình chuẩn bị cho chuyến làm khách tại Anfield thêm bất an.

Với tuyển Na Uy, việc mất tiền đạo chủ lực diễn ra khi trận đấu trên sân Dragao chưa ngã ngũ. Kristoffer Ajer mở tỷ số ở phút 36, nhưng Joao Cancelo gỡ hòa chỉ 2 phút sau.

Đến phút 79, sau khi Haaland rời sân, Goncalo Ramos ghi bàn quyết định, giúp Bồ Đào Nha thắng 2-1.