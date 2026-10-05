Đưa giải đấu phong trào thành sân chơi truyền thống

Vận động viên tranh tài tại Giải quần vợt Đà Nẵng mở rộng năm 2026 - tranh cúp Hòa Bình. Ảnh: PHI NÔNG

Hấp dẫn sân chơi quần vợt và cầu lông

Cuối tuần qua, tại Làng Thể thao Tuyên Sơn (phường Hòa Cường), Giải quần vợt Đà Nẵng mở rộng năm 2026 - tranh cúp Hòa Bình do Liên đoàn Quần vợt thành phố Đà Nẵng tổ chức diễn ra hấp dẫn, kịch tính. Quy tụ hơn 400 tay vợt của Đà Nẵng và cả nước tranh tài, giải đánh dấu bước chuyển mình của phong trào quần vợt trên địa bàn thành phố.

Khá lâu mới có một sân chơi quy mô cho những người đam mê quần vợt tranh tài, giải đấu được đón nhận tích cực và có sự lan tỏa lớn. Đáng chú ý, đây là giải đấu đầu tiên Liên đoàn Quần vợt thành phố Đà Nẵng tổ chức sau thành công của đại hội nhiệm kỳ 2026 - 2031, với mục tiêu khôi phục và đưa phong trào quần vợt phát triển bền vững.

Trong 3 ngày tranh tài, các tay vợt tham dự giải chinh phục thử thách ở nội dung đôi nam 1.230; đôi nam nữ 1.230; đôi nam 1.320; đôi nam 1.550 và đôi nam 1.850. Tinh thần chơi hết mình, thi đấu đẹp và mang về những trận đấu đáng nhớ được các tay vợt thể hiện trong từng pha bóng, trận đấu.

Tham gia giải, vận động viên Nguyễn Hồng Sơn (phường Cẩm Lệ) chia sẻ: “Để nuôi dưỡng đam mê, việc thi đấu thường xuyên là điều cần thiết. Không chỉ cọ xát chuyên môn, các trận đấu thực chiến giúp người chơi có động lực để nỗ lực tập luyện, bước ra sân với sự tự tin và quyết tâm cao nhất. Giải quần vợt Đà Nẵng mở rộng năm 2026 - tranh cúp Hòa Bình được tổ chức chuyên nghiệp, nên hy vọng sẽ duy trì như một sân chơi truyền thống”.

Ông Võ Thanh Sơn, Chủ tịch Liên đoàn Quần vợt thành phố cho biết, sự hưởng ứng tích cực của các tay vợt góp phần để giải đấu thành công. Mục tiêu của liên đoàn trong thời gian tới là duy trì sân chơi này thành điểm hẹn quen thuộc hằng năm. Cùng với đó, liên đoàn phối hợp các đơn vị, địa phương tổ chức thêm các hoạt động, giải đấu hấp dẫn, nhằm tạo phong trào thi đấu quần vợt sôi nổi trên địa bàn thành phố.

Bên cạnh quần vợt, tin vui cũng đến với người hâm mộ cầu lông khi Liên đoàn Cầu lông thành phố Đà Nẵng thông báo tổ chức Giải cầu lông các câu lạc bộ thành phố Đà Nẵng lần thứ 29 năm 2026 sau một năm gián đoạn. Đây là một trong những giải đấu phong trào lâu đời nhất trên địa bàn thành phố được cộng đồng cầu lông chờ đợi.

Theo kế hoạch, giải năm nay diễn ra từ ngày 29/10 đến 1/11 tại Cung Thể thao Tiên Sơn (phường Hòa Cường).

Ông Phạm Vũ Chí Cường, Tổng Thư ký Liên đoàn Cầu lông thành phố thông tin, Ban tổ chức đang chuẩn bị nhằm mang đến sân chơi hấp dẫn, chuyên nghiệp và có tính cạnh tranh cao đúng với truyền thống những lần tổ chức trước đây. Nội dung thi đấu đa dạng, dành cho nam và nữ ở nhiều độ tuổi khác nhau, bao gồm từ 16 đến trên 66 tuổi.

Giải cầu lông các câu lạc bộ thành phố Đà Nẵng lần thứ 29 năm 2026 hứa hẹn mang đến sân chơi hấp dẫn cho vận động viên. Ảnh: PHI NÔNG

Nâng cao hiệu quả và sự lan tỏa

Thực tế cho thấy, đối với những giải đấu phong trào, việc xây dựng thành sân chơi truyền thống sẽ góp phần nâng cao uy tín, sức hút và sự lan tỏa. Nhiều đơn vị, địa phương trên địa bàn thành phố làm tốt điều này trong việc tổ chức các giải đấu.

Đơn cử, Liên đoàn Bóng bàn thành phố Đà Nẵng tổ nhiều giải đấu hằng năm; trong đó các giải như: giải đồng đội, giải các câu lạc bộ thành phố, giải thiếu niên nhi đồng, giải các tay vợt xuất sắc đã được xây dựng thành sân chơi truyền thống. Mỗi lần tổ chức, các giải đấu này đều thiết lập cột mốc về số lượng vận động viên tham gia khi ngoài tay vợt trên địa bàn thành phố còn thu hút vận động viên các tỉnh, thành phố trên cả nước.

Ông Lê Minh Hùng, Chủ tịch Liên đoàn Bóng bàn thành phố cho biết, liên đoàn tiếp tục phát huy kết quả tích cực từ các sân chơi truyền thống, đồng thời tăng cường phối hợp cơ quan chức năng từng bước hoàn thiện hệ thống thi đấu. Khi các giải từ cấp cơ sở đến thành phố đều là sân chơi truyền thống, hiệu quả và tính lan tỏa sẽ cao hơn.

Phó Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Tào Viết Hải đánh giá cao nỗ lực của các đơn vị trong việc tổ chức giải đấu, đặc biệt là duy trì thường xuyên như sân chơi truyền thống.

“Thành phố cũng nỗ lực tổ chức thường xuyên các giải đấu đã trở thành thương hiệu, gắn bó lâu đời với cộng đồng những người đam mê thể thao trên địa bàn. Bên cạnh tạo động lực cho người dân duy trì thói quen tập luyện và thi đấu thể thao, việc duy trì sẽ tạo nên hệ thống giải đấu diễn ra liên tiếp với đa dạng môn thi đấu. Điều này là cần thiết để thể thao phong trào trên địa bàn thành phố phát triển đồng đều và mang lại lợi ích cao nhất”, ông Hải nói.