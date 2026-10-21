Yêu và ghét

Trên mạng xã hội xuất hiện một hội nhóm có tên “Con ghét bố mẹ”, với hàng trăm nghìn thành viên gợi lên nhiều vấn đề đáng suy ngẫm dưới góc độ xã hội học, tâm lý học. Và nếu không cẩn thận, chính bọn trẻ trong hội nhóm này đang bị kẻ xấu lợi dụng.

Phải chăng, lớp trẻ ngày nay đang trở nên vô phép tắc? Xin thưa, không hẳn như vậy, chữ GHÉT trong tổ hợp từ “Con ghét bố mẹ” có những sắc thái ngữ nghĩa khác nhau. Nhiều trẻ tham gia hội nhóm không đơn thuần vì trái nết hoặc “đua đòi”, càng không phải do bất hiếu?! Xin không quy chụp. “Con ghét bố mẹ” có thể bắt nguồn từ những nhu cầu tâm lý chưa được đáp ứng - có một khoảng cách tâm lý, suy nghĩ giữa những bậc làm cha làm mẹ - trong bộn bề công việc mưu sinh - với con trẻ. Đây là hiện tượng mang tính... sắc thái văn hóa trong một xã hội hiện đại, thời đại số, rất cần sự quan tâm của người lớn, của các bậc làm cha làm mẹ, của tổ chức Đoàn và Đội, của xã hội.

Trong bối cảnh đó, mới đây có một lớp học khối 11 tổ chức họp phụ huynh nhân dịp bước vào năm học mới. Các em lớp trưởng, lớp phó, bí thư chi đoàn chủ trì, dẫn chương trình, cô giáo chủ nhiệm ngồi bên dưới cùng các bậc cha mẹ. Khác năm học trước, lớp học không bình bầu ban đại diện phụ huynh; cuộc họp này cũng ra “tuyên ngôn”, từ nay không thu bất cứ khoản tiền nào từ các bậc cha mẹ học sinh.

Rất đáng yêu, trên bàn, từng chỗ ngồi là một chai nước lọc nhỏ, gắn dòng chữ: “Cảm ơn ba mẹ đã tham dự”. Bên cạnh là bảng tên các trò, được thiết kế bắt mắt kèm lời dặn: “Hãy biết ơn những gì đang có và bạn sẽ nhận được nhiều hơn”, cùng một bao thư chứa đựng những điều tâm sự các em muốn gửi gắm tới cha mẹ.

Và thật bất ngờ, tại cuộc họp phụ huynh này có một video do các em tự quay chiếu lên màn hình. Tùy từng hoàn cảnh các em tâm sự về những điều thầm kín mà lâu nay các em im lặng, giấu kín trong lòng, kể cả sự “Con ghét bố mẹ” chưa bao giờ thổ lộ với các đấng sinh thành. Nhiều bà mẹ ngồi dưới đã lấy khăn lau những giọt nước mắt. Thì ra, bấy lâu nay mình chẳng hiểu gì tâm tư, suy nghĩ của đứa con yêu quý do mình sinh ra và nuôi nấng chúng trưởng thành. Hóa ra cái gì chúng cũng biết, biết rõ, rất rõ mà chúng im thin thít, chúng chẳng nói gì với mình đó thôi? Có một bà mẹ là doanh nhân suốt ngày bận rộn với công việc đã khóc thành tiếng, nước mắt chảy đầm đìa gò má, quay xuống ôm chầm cô con gái bé bỏng “Mẹ xin lỗi con”. Và con gái cũng thốt lên rằng “Con xin lỗi mẹ”. Tình mẫu tử và sự ghét bỏ đôi khi chỉ một lằn ranh nhỏ.

Kết thúc buổi họp ngắn gọn trong chưa đầy 60 phút, cô giáo đứng dậy phát biểu cũng rất là ngắn gọn:

- Chương trình họp hôm nay, tất cả là do các em tự làm, tự điều hành, tất cả là sáng kiến của các em. Tôi trân trọng tình cảm trẻ thơ rất hồn nhiên của các em nên đứng phía sau âm thầm ủng hộ. Mong các bác, các cô chú, các anh chị, các bố mẹ và ông bà cùng lắng nghe và ủng hộ các em. Rốt cuộc chỉ là tình yêu thương từ trái tim mà chúng ta cần dành trọn cho con trẻ.

Bài viết ngắn này xin không có lời kết. Nói đúng hơn chỉ là một lời kết bỏ ngỏ về hai chữ YÊU VÀ GHÉT!