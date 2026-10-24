Khoảnh khắc phạm nhân trốn trại A2 ở Khánh Hoà lên xe khách lúc rạng sáng

Camera hành trình xe khách ghi lại Lê Văn Cường khi lên xe khách. (Nguồn: Nhà xe cung cấp)

Sáng 24/10, đại diện Công an tỉnh Khánh Hòa xác nhận, lực lượng chức năng đã bắt giữ Lê Văn Cường, một trong 4 phạm nhân trốn khỏi Trại giam A2. Cường bị bắt giữ cách nơi bỏ trốn khoảng 30km.

Theo hình ảnh từ camera hành trình của một xe khách, khoảng 4h ngày 24/10, phạm nhân Lê Văn Cường (32 tuổi, trú tỉnh Phú Thọ) lên xe tại đầu tuyến Quốc lộ 27C. Thời điểm này, Cường mặc quần đùi, áo cộc tay, không đội mũ, không bịt mặt.

Sau khi lên xe, Cường ngồi ở vị trí gần tài xế, đưa tiền ra trả. Khoảng 2 phút sau, người này xuống giường nằm phía dưới.

Lê Văn Cường khi lên xe khách. (Ảnh cắt từ camera)

Một lúc sau, khi xe khách di chuyển đến khu vực trước trụ sở Công an xã Nam Khánh Vĩnh, tỉnh Khánh Hòa, Tổ Cảnh sát giao thông Diên Khánh - Khánh Vĩnh, thuộc Phòng Cảnh sát giao thông Công an tỉnh Khánh Hòa, ra hiệu lệnh dừng phương tiện để kiểm tra hành chính.

Qua kiểm tra, lực lượng chức năng phát hiện Cường đang trên xe và bắt giữ. Sau khi hoàn tất các thủ tục ban đầu, lực lượng Cảnh sát giao thông bàn giao Cường cho đơn vị liên quan tiếp tục xử lý theo quy định.

Lê Văn Cường khi bị bắt giữ.

Theo lệnh truy nã đặc biệt, Cường đang chấp hành án 10 năm tù về các tội Trộm cắp tài sản và Tàng trữ trái phép chất ma túy.

Trước đó, chiều 21/10, trong lúc lao động tại Đội 43, Phân trại số 1, Trại giam A2 thuộc Cục Cảnh sát quản lý trại giam, cơ sở giáo dục bắt buộc, trường giáo dưỡng (Bộ Công an), Cường cùng 3 phạm nhân khác lợi dụng sơ hở bỏ trốn.

Ba phạm nhân còn lại gồm Hồ Văn Tình (24 tuổi, trú phường An Phú, tỉnh Gia Lai), đang chấp hành án 20 năm tù về các tội Giết người và Mua bán trái phép chất ma túy; Lữ Văn Toàn (31 tuổi, trú xã Thọ Bình, tỉnh Thanh Hóa), chấp hành án 20 năm tù về tội Giết người; và Võ Hoàng Duy (27 tuổi, trú xã Hiệp Bình, tỉnh Gia Lai), chấp hành án 20 năm tù về tội Mua bán trái phép chất ma túy.

Lệnh truy nã đặc biệt trên toàn quốc đối với 4 phạm nhân.

Chiều 22/10, Giám thị Trại giam A2 đã khởi tố vụ án hình sự về hành vi trốn khỏi nơi giam, đồng thời phát lệnh truy nã đặc biệt trên toàn quốc đối với 4 phạm nhân.

Sau khi vụ việc xảy ra, Công an tỉnh Khánh Hòa huy động nhiều lực lượng, phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ của Bộ Công an và công an các địa phương tổ chức truy bắt. Hiện, lực lượng chức năng tiếp tục truy tìm 3 phạm nhân còn lại.

Cơ quan chức năng đề nghị người dân khi phát hiện các phạm nhân đang bị truy nã cần báo ngay cho công an hoặc cơ quan chức năng gần nhất. Người dân cũng có thể cung cấp thông tin cho Trại giam A2 tại xã Diên Lâm, tỉnh Khánh Hòa, qua các số điện thoại 090.696.6699 hoặc 098.886.3454.