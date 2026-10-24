Bộ GD-ĐT đề xuất giảm điểm ưu tiên, khống chế điểm khuyến khích vào lớp 10

Theo dự thảo thông tư ban hành quy chế tiếp nhận học sinh đầu cấp giáo dục phổ thông, các quy định về mức điểm ưu tiên và điểm khuyến khích có một số thay đổi so với quy định hiện hành tại Thông tư 30/2024/TT-BGDĐT.

Theo quy định hiện hành, đối tượng được cộng điểm ưu tiên trong tuyển sinh vào lớp 10 được chia thành 3 nhóm, với mức điểm cộng lần lượt là 2 điểm (nhóm 1); 1,5 điểm (nhóm 2) và 1 điểm (nhóm 3).

Trong khi đó, theo dự thảo thông tư mới, Bộ GD-ĐT đề xuất chia đối tượng được cộng điểm ưu tiên thành 2 nhóm. Nhóm 1 được cộng 1 điểm, nhóm 2 được cộng 0,5 điểm. Mỗi học sinh chỉ được hưởng một mức ưu tiên cao nhất.

Như vậy, so với quy định hiện hành, mức điểm ưu tiên cao nhất dự kiến giảm từ 2 xuống 1 điểm; mức kế tiếp giảm từ 1,5 xuống 0,5 điểm.

Theo dự thảo thông tư mới, nhóm 1 gồm trẻ em, học sinh là con liệt sĩ, con Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân, con thương binh, con người hưởng chính sách như thương binh, con bệnh binh, con đối tượng chính sách khác theo quy định tại Pháp lệnh ưu đãi người có công với cách mạng.

Nhóm 2 gồm trẻ em, học sinh thuộc hộ nghèo theo chuẩn nghèo đa chiều theo quy định của Chính phủ; trẻ em, học sinh và bố hoặc mẹ hoặc người giám hộ thường trú tại xã, thôn đặc biệt khó khăn; trẻ em, học sinh là người dân tộc thiểu số hoặc có cha đẻ, mẹ đẻ là người dân tộc thiểu số.

Thí sinh dự thi lớp 10 tại Hà Nội năm 2026. Ảnh: Phạm Hải

Dự thảo thông tư mới cũng đề xuất quy định tổng điểm khuyến khích không quá 1 điểm. Điểm này được cộng một lần vào tổng điểm xét tuyển sau khi quy đổi về thang điểm tương ứng với số môn thi. Sở GD-ĐT căn cứ điều kiện thực tế và quy định của pháp luật để xác định đối tượng được cộng điểm khuyến khích.

Trong khi đó, theo quy định hiện hành tại Thông tư 30, đối tượng được cộng điểm khuyến khích là học sinh THCS đạt giải cấp tỉnh do Sở GD-ĐT tổ chức hoặc phối hợp với các sở, ngành tổ chức trên quy mô toàn tỉnh đối với các cuộc thi ở cấp quốc gia. Trong đó, giải Nhất được cộng 1,5 điểm; giải Nhì cộng 1 điểm; giải Ba được 0,5 điểm.