Khoa Ngữ văn Trường ĐH Sư phạm Thái Nguyên nhận bằng khen của Bộ trưởng GD&ĐT

Sáng 24/10, Khoa Ngữ văn, Trường Đại học Sư phạm - Đại học Thái Nguyên tổ chức kỷ niệm 60 năm thành lập với chủ đề “Kết nối truyền thống - Lan tỏa giá trị”.

Đây là dịp tri ân các thế hệ nhà giáo, cựu sinh viên và nhìn lại chặng đường xây dựng, phát triển của Khoa từ năm 1966.

Lớp học Ngữ văn những năm đầu thành lập Khoa, khi Trường Đại học Sư phạm Việt Bắc còn đóng tại Đại Từ, Thái Nguyên.

Sinh viên Khoa Ngữ văn khóa tuyển sinh năm 1986, một thế hệ trưởng thành trong giai đoạn đất nước bước vào thời kỳ Đổi mới.

PGS.TS Ngô Thị Thanh Quý, Trưởng khoa Ngữ văn, đọc diễn văn kỷ niệm, ôn lại truyền thống 60 năm xây dựng và phát triển, đồng thời tri ân những thế hệ đặt nền móng cho Khoa.

Tiết mục văn nghệ do sinh viên Khoa Ngữ văn dàn dựng, tái hiện chặng đường 60 năm từ những lớp học đầu tiên đến môi trường giáo dục hiện đại.

Khoa Ngữ văn đón nhận Bằng khen của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo, ghi nhận những đóng góp của Khoa trong quá trình xây dựng và phát triển.

Các thầy cô nguyên lãnh đạo Khoa qua các thời kỳ nhận hoa tri ân, thể hiện sự trân trọng đối với những đóng góp của các thế hệ nhà giáo.

Các thế hệ thầy và trò gặp lại nhau trong ngày kỷ niệm 60 năm thành lập Khoa, cùng chia sẻ những ký ức và tình cảm gắn bó với mái trường.

Sinh viên Khoa Ngữ văn hôm nay - thế hệ tiếp nối truyền thống, góp phần lan tỏa các giá trị học thuật và nhân văn của Khoa trong giai đoạn mới.