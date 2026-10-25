[Video] Nhiều cơ sở giáo dục mầm non độc lập ở Thành phố Hồ Chí Minh trông giữ quá 70 trẻ em
Sở Giáo dục và Đào tạo Thành phố Hồ Chí Minh mới ban hành công văn gửi tới UBND các phường, xã, đặc khu về rà soát công tác quản lý cơ sở giáo dục mầm non độc lập.
Theo quy định tại văn bản số 07/2026 của Bộ Giáo dục và Đào tạo, tổng số trẻ em trong một cơ sở giáo dục mầm non độc lập không quá 70 trẻ em. Tuy nhiên, rà soát của Sở Giáo dục và Đào tạo Thành phố Hồ Chí Minhcho thấy, nhiều cơ sở giáo dục mầm non độc lập có quy mô vượt mức quy định.
Nguồn Nhân Dân: https://nhandan.vn/video-nhieu-co-so-giao-duc-mam-non-doc-lap-o-thanh-pho-ho-chi-minh-trong-giu-qua-70-tre-em-post997866.html