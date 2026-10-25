[Video] Nhiều cơ sở giáo dục mầm non độc lập ở Thành phố Hồ Chí Minh trông giữ quá 70 trẻ em

Trung ương Hội Liên hiệp Thanh niên (LHTN) Việt Nam đang tích cực triển khai các hoạt động khuyến đọc với thông điệp “Mỗi thanh niên một cuốn sách làm bạn”. Trong bối cảnh trí tuệ nhân tạo (AI) phát triển mạnh mẽ, để thanh niên hứng thú với đọc sách theo cách truyền thống là câu chuyện không đơn giản. PV Báo SGGP đã có cuộc trao đổi với anh Lê Hải Long, Phó Chủ tịch Thường trực Hội LHTN Việt Nam xung quanh vấn đề này.