Du khách Mỹ dũng cảm bơi ra hồ Tuyền Lâm cứu người gặp nạn

Trước đó, khoảng 15h45 ngày 23/10, tại khu vực đập chính hồ Tuyền Lâm, một nữ du khách không may rơi xuống hồ. Phát hiện sự việc, ông Laszlo đang ở gần đó lập tức lao xuống nước, bơi ra giữa hồ cứu người.

Khoảnh khắc ông Laszlo cứu người phụ nữ ở hồ Tuyền Lâm.

Cùng lúc, lực lượng chức năng thuộc Ban Quản lý Khu du lịch hồ Tuyền Lâm và người dân nhanh chóng phối hợp hỗ trợ, đưa nữ du khách vào bờ an toàn.

Theo cơ quan chức năng, khu vực nạn nhân gặp nạn có độ sâu từ 3-4m, tiềm ẩn nhiều nguy hiểm. Sau khi được đưa lên bờ, nữ du khách được chăm sóc ban đầu và liên hệ người thân đến tiếp nhận. Hiện sức khỏe nạn nhân đã ổn định.

Thời điểm ông Laszlo cứu người phụ nữ.

Ông Nguyễn Mậu Hà, Phó Giám đốc Ban Quản lý Khu du lịch hồ Tuyền Lâm cho biết, ông Laszlo hiện lưu trú tại một khách sạn ở Đà Lạt. Ban Quản lý đã phối hợp với các đơn vị liên quan tổ chức gặp mặt, cảm ơn vị khách nước ngoài đã kịp thời cứu người trong tình huống nguy hiểm.

Hành động dũng cảm, đầy nhân ái của ông Laszlo cùng sự hỗ trợ khẩn trương của lực lượng chức năng và người dân địa phương đã góp phần cứu sống người gặp nạn, lan tỏa nghĩa cử đẹp và tình người giữa lòng hồ Tuyền Lâm.