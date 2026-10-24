Hẹn thanh niên trẻ tuổi đến nhà chơi, người phụ nữ không ngờ đến sự việc tiếp đó

Theo Công an TP Hà Nội, Phòng Cảnh sát hình sự Công an TP phối hợp Công an phường Ngọc Hà điều tra, làm rõ vụ cướp tài sản xảy ra ngày 22/10/2026 tại ngõ 639 Hoàng Hoa Thám, phường Ngọc Hà, Hà Nội đồng thời bắt giữ đối tượng gây án.

Theo đó, khoảng 20h ngày 22/10/2026, Lê Đình Trung (SN 1997, trú tại xã Triệu Việt Vương, tỉnh Hưng Yên) có hẹn đến nhà chị B.H.L (SN 1988, trú tại tỉnh Phú Thọ; hiện ở phường Ngọc Hà, Hà Nội) để chơi.

Đối tượng Lê Đình Trung. Ảnh: Công an TP Hà Nội

Tại nhà chị L, lợi dụng thời điểm chị L không chú ý, Trung lấy dao tại khu vực bồn rửa bát, đe dọa, ép chị L giao chiếc điện thoại iPhone 15 Pro Max và cung cấp mật khẩu mở máy. Đối tượng tiếp tục yêu cầu chị L chuyển tiền trong tài khoản và đưa tiền mặt nhưng không được đồng ý.

Hai bên xảy ra giằng co khiến chị L bị thương bàn tay phải. Sau đó, chị L tìm cách thoát ra ngoài, hô hoán kêu cứu. Thấy vậy, Trung bỏ chạy về hướng đầu ngõ 639 Hoàng Hoa Thám.

Sau khi gây án, Trung mang chiếc điện thoại chiếm đoạt được đi bán với giá 8 triệu đồng.

Ngay sau khi tiếp nhận tin báo, Phòng Cảnh sát hình sự đã phối hợp Công an phường Ngọc Hà khẩn trương xác minh làm rõ và bắt giữ Lê Đình Trung. Chiếc điện thoại là tang vật vụ án cũng đã được thu hồi để phục vụ công tác điều tra.

Tại cơ quan Công an, Trung khai nhận hành vi phạm tội. Theo lời khai ban đầu, do thua cá độ trên mạng Internet, đối tượng nảy sinh ý định cướp tài sản của chị L. Hiện các lực lượng chức năng Công an TP đang củng cố hồ sơ để xử lý đối tượng theo quy định của pháp luật.