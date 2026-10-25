Gieo chữ nơi 'lưng trời'

Những bước chân gieo chữ

Hơn 20 năm gắn bó với các điểm trường vùng cao, biên giới, cô giáo Lò Thị Vúi, Trường Phổ thông nội trú Tiểu học và THCS Nậm Kè vẫn nhớ như in những con đường từng đi qua để đến với học trò ở các bản xa. Nhắc lại những năm đầu đứng lớp, cô Vúi kể: Ngày ấy, đường từ các điểm trường về trung tâm xã vô cùng khó khăn. Mỗi lần đi họp hoặc sinh hoạt chuyên môn, giáo viên phải đi bộ từ 6 - 7 giờ đồng hồ. Còn những chuyến vào bản vận động học sinh ra lớp còn vất vả hơn, bởi nhiều gia đình sống rải rác trên các sườn núi, cách xa điểm trường. Những năm 2005 - 2006, nhiều bản chưa có điện, sóng điện thoại cũng không, việc liên lạc với phụ huynh chủ yếu dựa vào những lần thầy cô trực tiếp tìm đến từng nhà.

Cô giáo Lò Thị Vúi, Trường Phổ thông nội trú Tiểu học và THCS Nậm Kè, xã Nậm Kè.

Nhưng với cô Vúi, đường xa, dốc cao chưa phải thử thách lớn nhất. Điều khiến cô trăn trở hơn cả, đó là làm thế nào để học sinh được đến trường và duy trì việc học. Ngày ấy, cuộc sống của nhiều gia đình vùng cao còn khó khăn. Có em phải nghỉ học ở nhà trông em để bố mẹ lên nương; có em theo gia đình đi chăn trâu, làm nương; không ít học sinh nghỉ học giữa chừng do những quan niệm, tập quán tồn tại từ lâu. Vì thế, ngoài giờ lên lớp, cô Vúi cùng đồng nghiệp lại đến từng bản, gặp từng gia đình, kiên trì vận động phụ huynh cho con em tiếp tục đến trường.

Trong những năm tháng ấy, cô Vúi nhớ mãi câu chuyện về Chang Thị Dở, học trò người Mông có hoàn cảnh khó khăn. Khi nắm được thông tin gia đình cho em nghỉ học để ở nhà làm nương, cô Vúi đã đi bộ hơn 3 giờ đồng hồ vào bản tìm gặp phụ huynh. Một lần thuyết phục chưa được, cô lại trở vào. Sau nhiều lần trò chuyện, gia đình mới đồng ý cho em trở lại lớp. Ngày đi học trở lại, cô học trò nhỏ không nói nhiều, chỉ lặng lẽ dúi vào tay cô giáo một bọc lá chuối bên trong có mấy quả ổi rừng, và xúc động nói: “Cảm ơn cô giáo đã không bỏ rơi con”. Món quà giản dị ấy trở thành kỷ niệm cô Vúi luôn trân trọng. Với cô, mấy quả ổi rừng mang theo niềm vui của một đứa trẻ được trở lại trường, được tiếp tục học cùng bạn bè. Đó cũng là một trong những lý do khiến bản thân cô thêm gắn bó với nghề cho đến tận hôm nay.

Cũng dành gần 20 năm tuổi trẻ cho những lớp học vùng biên, cô giáo Trịnh Thị Lan, Trường Phổ thông nội trú Tiểu học và THCS Sín Thầu, vẫn nhớ như in ngày đầu nhận công tác tại Trường Tiểu học Nậm Kè số 1, vào tháng 9/2008. Với cô giáo trẻ khi ấy, mọi thứ đều xa lạ, từ đường sá, điều kiện sinh hoạt đến phong tục, tập quán của bà con đều cần thời gian để làm quen. Trường lớp phần lớn còn đơn sơ, những vách nứa ghép thành phòng học, phương tiện giảng dạy chỉ có bảng đen và phấn trắng. Điện và cả sóng điện thoại đều chưa có; thực phẩm và điều kiện ăn ở của giáo viên cũng thiếu thốn đủ bề.

Cô giáo Trịnh Thị Lan giảng dạy tại Trường Phổ thông nội trú Tiểu học và THCS Sín Thầu, xã Sín Thầu.

Nhưng điều khiến cô Lan trăn trở hơn cả là cuộc sống của những đứa trẻ vùng cao. Mùa đông biên giới lạnh thấu ruột, buốt gan, thế mà nhiều em đến lớp chỉ với tấm áo mỏng tang. Nắm cơm các em mang thường được “túm” gọn trong lá dong còn nguyên cuống. Đường đến trường của học sinh phải đi qua những hẻm núi quanh co, hiểm trở; mỗi khi mưa xuống, nước từ thác dội ầm ào, lối đi vốn nhỏ hẹp càng trơn trượt, nguy hiểm.

Gần 20 mùa gieo chữ đi qua, bản thân cũng lần lượt đi khắp các điểm trường từ Nậm Kè rồi đến Sín Thầu. Mỗi trường đều có những khó khăn riêng, mỗi học sinh lại có một hoàn cảnh khác nhau. Bởi vậy, cô luôn dành thời gian gần gũi, tìm hiểu hoàn cảnh, động viên các em vượt qua trở ngại để tiếp tục học tập.

Cô Lan chia sẻ: Trong gần 20 năm đứng lớp, tôi có rất nhiều kỷ niệm với học trò, nhưng người khiến tôi nhớ mãi là em Lỳ Mé Linh, học sinh tôi từng dạy tại Trường Phổ thông Dân tộc bán trú Tiểu học Leng Su Sìn. Bố Linh mất sớm, mẹ đi làm xa, nên từ nhỏ em đã phải tự chăm sóc bản thân, tự lo việc học hành. Dù thiếu thốn vật chất và tình cảm gia đình, em vẫn chăm ngoan, chịu khó học tập, nhiều năm liền đạt danh hiệu học sinh giỏi. Thương hoàn cảnh của Linh, tôi luôn quan tâm, động viên để em có thêm nghị lực vượt qua khó khăn, tiếp tục đến trường. Cô học trò nhỏ ngày nào giờ đã trở thành giáo viên mầm non, hiện công tác tại Trường Mầm non Sín Thầu, trên chính quê hương mình. “Được nhìn thấy học trò trưởng thành, có công việc ổn định và tiếp tục mang kiến thức, tình yêu thương đến với những thế hệ học trò khác chính là niềm hạnh phúc lớn nhất của người làm nghề giáo”- cô Lan tâm sự.

Mùa gieo chữ đơm hoa

Với sự quan tâm đầu tư của Đảng, Nhà nước, diện mạo các bản vùng cao Điện Biên từng bước đổi thay. Những con đường đất lầy lội dần được thay bằng đường nhựa, đường bê tông; nhiều điểm trường tạm được thay thế bằng những ngôi trường khang trang. Với những giáo viên từng trải qua thời kỳ gian khó như cô Vúi, cô Lan, được chứng kiến những điều ấy là niềm vui khó diễn tả.

Cô giáo Nguyễn Thị Thơm, Trường Phổ thông nội trú Tiểu học và THCS Mường Nhà hướng dẫn học sinh môn Tin học.

Điều kiện học tập được cải thiện cũng đặt ra những yêu cầu mới đối với đội ngũ giáo viên. Bên cạnh nâng cao chất lượng giảng dạy, thầy cô còn phải quan tâm đến nền nếp sinh hoạt, tâm lý và kỹ năng sống của học sinh, nhất là những em lần đầu xa gia đình đến học nội trú. Đó cũng là công việc thường ngày của cô giáo Nguyễn Thị Thơm, Trường Phổ thông nội trú Tiểu học và THCS Mường Nhà. Hơn 10 năm gắn bó với học trò ở những địa bàn còn nhiều khó khăn, giúp cô thấu hiểu những thiệt thòi mà trẻ em vùng cao phải đối mặt trên hành trình học tập. Tháng 11/2024, cô Thơm chuyển về công tác tại Trường Phổ thông dân tộc bán trú THCS Mường Nhà (nay là Trường Phổ thông nội trú Tiểu học và THCS Mường Nhà), ngôi trường mới có điều kiện cơ sở vật chất được quan tâm đầu tư, song cũng đặt ra nhiều yêu cầu mới trong chuyên môn.

Ở trường nội trú, nhiều học sinh còn nhỏ đã phải sống xa gia đình để làm quen với nền nếp sinh hoạt tập thể. Vì vậy, ngoài truyền đạt kiến thức, người giáo viên phải quan tâm đến những thay đổi trong tâm lý, hướng dẫn các em tự chăm sóc bản thân, biết chia sẻ và hòa đồng với bạn bè. Trò chuyện với chúng tôi, cô Thơm xúc động cho biết: Qua nhiều năm giảng dạy ở vùng cao, tôi nhận thấy, mỗi học sinh có một hoàn cảnh, khả năng tiếp thu khác nhau; nhiều em còn hạn chế về tiếng phổ thông, thiếu tự tin trong giao tiếp. Trong quá trình giảng dạy, tôi luôn cố gắng tìm phương pháp phù hợp, kiên nhẫn hướng dẫn, động viên để các em từng bước tiến bộ. Niềm vui không chỉ là khi học sinh hiểu bài, tiếp thu kiến thức, mà còn là thấy các em mạnh dạn phát biểu, tự tin giao tiếp. Những thay đổi ấy tiếp thêm động lực để tôi tiếp tục gắn bó với nghề, với học trò vùng cao.

Câu chuyện gieo chữ của cô Vúi, cô Lan và cô Thơm cũng là câu chuyện của nhiều giáo viên đang ngày ngày bám trường, bám lớp ở các địa bàn vùng cao, biên giới Điện Biên. Mỗi người có một chặng đường công tác, những kỷ niệm riêng, nhưng đều chung tình yêu nghề, sự tận tụy và mong muốn học trò có điều kiện học tập tốt hơn. Những mái trường ngày càng khang trang, những thế hệ học trò trưởng thành là niềm vui, chính là động lực để các thầy cô tiếp tục gắn bó với nghề. Ở những điểm trường nơi lưng trời, những người gieo chữ vẫn tận tâm với nghề, lặng lẽ vun đắp tri thức và chắp cánh ước mơ cho học trò nơi biên cương.